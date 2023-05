सालों बाद Ayesha Jhulka ने बताई बॉलीवुड छोड़ने की वजह, कह दी चौंकाने वाली बात!

Ayesha Jhulka Then And Now: तकरीबन एक दशक के बाद आएशा जुल्का (Ayesha Jhulka) ने ओटीटी के जरिए एक्टिंग की दुनिया में वापसी की. आएशा 90 के दशक में बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री थीं. उन्होने जो जीता वही सिकंदर, संगम, रंग समेत कई फिल्मों में काम किया लेकिन करियर के पीक पर आएशा ने बॉलीवुड छोड़ दिया. इसी दौरान उन्होंने शादी कर ली और अपनी लाइफ में बिज़ी हो गईं. आएशा ने अब अपने फिल्मी करियर और ब्रेक पर एक इंटरव्यू में कई बातें कही हैं.

उन्होंने कहा, एक्टिंग से ब्रेक लेने की मेरी अपनी चॉइस थी. मुझे लगता था कि मुझे ऐसे किसी प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहिए जिसमें मैं कोई वैल्यू एड करूं. लेकिन ये तब होता जब मुझे परफॉर्म करने का मौका मिलता और अगर ऐसा नहीं होता और मुझे मात्र शो पीस की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा तो इससे मुझे कुछ हासिल नहीं हो रहा था. तो मैंने ऐसे रोल्स पर रोक लगा दी. हर एक्ट्रेस ये चाहती है कि उसे अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाने का मौका मिला न कि वो केवल ग्लैम गर्ल बनकर रह जाए. मैं भी ऐसा ही चाहती थी. आएशा ने बताया कि जब उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर चुकी थी तो मैं लोनावला में एक एनजीओ से जुड़ी और वहां आवारा कुत्तों के शेल्टर और खाने-पीने के लिए इंतजाम में जुट गई. बता दें कि आएशा ने बिजनेसमैन समीर वाशी से शादी की थी. आएशा शादी भी नहीं करना चाहती थीं लेकिन उनके घरवालों को समीर भा गए और आएशा को अपना इरादा बदलने को कहा. इसके बाद आयेशा समीर से मिलीं और फिर दोनों ने शादी कर ली. बता दें कि दोनों की शादी को तकरीबन 19 साल बीत चुके हैं लेकिन इनकी कोई संतान नहीं है. आएशा ने कहा था कि उन्हें शादी के बाद बच्चे पैदा नहीं करने थे और समीर और उनकी उनकी फैमिली को भी इससे कोई दिक्कत नहीं थी.