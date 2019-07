World Cup 2019: टीम इंडिया की हार पर क्या है BCCI का रुख, कार्यकारी अध्यक्ष के बयान से हुआ साफ

बर्मिघम: आईसीसी विश्व कप-2019 (World Cup 2019) के सेमीफाइनल से बाहर होने के बावजूद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के कार्यकारी अध्यक्ष सीके खन्ना ने राष्ट्रीय टीम के प्रदर्शन की सराहना की है. खन्ना ने एक बयान में कहा, "यह एक मुश्किल मैच था और मुझे लगता है कि हमारे खिलाड़ियों ने काफी मेहनत की. कोई भी मैच हारना नहीं चाहता है. सभी खिलाड़ियों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन हमारा दिन नहीं था."

भारत को बुधवार को पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों 18 रनों से हार का सामना करना पड़ा और टीम विश्व कप से बाहर हो गई.

खन्ना ने कहा, "विराट कोहली के नेतृत्व में भारतीय टीम ने लीग चरण में शानदार प्रदर्शन किया. मुझे विश्वास है कि हमारी टीम कड़ी मेहनत करेगी और भविष्य में और ज्यादा सफलता हासिल करेगी. न्यूजीलैंड टीम को बधाई. मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं."

