VIDEO: पाकिस्तानी खिलाड़ी की BCCI से अपील- मुझे दो हफ्ते के लिए हार्दिक पांड्या दे दो

नई दिल्ली: आईसीसी वर्ल्ड कप (ICC World Cup 2019) वेस्टइंडीज के खिलाफ गुरुवार को हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने 46 रनों की तेज आक्रामक पारी खेलते हुए भारत के स्कोर को 268 तक पहुंचाया. उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) के साथ मिलकर 70 रनों की साझेदारी भी की. उन्होंने एक विकेट भी लिया. इसके बाद इस ऑलराउंडर ने विंडीज के सलामी बल्लेबाज सुनील एम्ब्रिस का विकेट भी चटकाया.

कैरेबियाई टीम के खिलाफ सम्म्मानजनक पारी खेलने के बावजूद हार्दिक पांड्या के प्रदर्शन में पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर अब्दुल रज्जाक को कई खामियां नजर आईं.

यह बताते हुए कि पांड्या की बल्लेबाजी तकनीक में कमियां हैं, रज्जाक ने कहा कि वह भारतीय खिलाड़ी को दुनिया के सबसे बेहतरीन हरफनमौला खिलाड़ियों की सूची में शामिल कर सकते हैं.

रज्जाक ने ट्वीटर पर लिखा, "आज मैं हार्दिक पांड्या को करीब से देख रहा था और गेंद को हिट करते समय मुझे उनके शरीर का संतुलन सही नहीं लगा. मैंने उनका फुटवर्क भी देखा जिससे पता चला कि वह इसकी वजह से भी आउट हो जाते हैं."

Abdul Razzaq "give me 2 weeks and I will make Hardik Pandya the world's best all-rounder" #Cricket pic.twitter.com/o3eIt69nfN — Saj Sadiq (@Saj_PakPassion) June 27, 2019

So today I have been closely observing Hardik pandya and I feel like I see a lot of faults in his body’s balance when hitting the bowl hardly and I observed his footwork aswell and I see that also let’s him down sometimes and I feel like if I give him Coaching in for example UAE — Abdul Razzaq (@ARazzaqPak) June 27, 2019

I can make him one of the best all rounders if not the best and if BCCI wants to make him a better all rounder I will always be available. Thanks — Abdul Razzaq (@ARazzaqPak) June 27, 2019

रज्जाक ने कहा, "अगर मैं उन्हें कोचिंग दे पाऊं, उदाहरण के लिए यूएई में, तो मैं उनको दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हरफनमौला खिलाड़ियों में से एक बना सकता हूं. अगर बीसीसीआई उन्हें एक बढ़िया ऑलराउंडर बनना चाहती है तो मैं हमेशा उपलब्ध हूं."

