वहाब रियाज की मदद को आगे बढ़े विराट कोहली के हाथ, दर्शकों ने स्टेडियम में गड़गड़ा दीं तालियां

नई दिल्ली: मैनचेस्टर में रविवार को खेले गए वर्ल्ड कप (ICC Cricket World Cup 2019) मुकाबले में चिर-प्रतिद्वंदी देशों भारत और पाकिस्तान के बीच पहले ही तुलना में कम कड़वाहट देखने को मिली, लेकिन पिच पर कुछ पल ऐसे जरूर थे जिन्हें देखकर हर किसी को भरोसा नहीं हुआ. इन पलों की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

दरअसल, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज वहाब रियाज गेंदबाजी के दौरान पिच पर फिसल गए और उन्हें तुरंत उठने में कुछ परेशानी हुई, यह देख बल्लेबाज विराट कोहली उनके पास आते हैं और वहाब के कंधे पर हाथ रख उनका हाल पूछते हैं. इस पर गेंदबाज भी कोहली को जवाब देते हुए मुस्कुरा देते हैं. दोनों चिर-प्रतिद्वंदी देशों के खिलाड़ियों को इस अंदाज में देख स्टेडियम में बैठे भारत-पाकिस्तान के दर्शक तालियां बजाने लगते हैं.

भारत-पाक की कटुता के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने में एक दंपति ने भी काफी सहयोग दिया. मैच के दौरान कनाडा के रहने वाले जोड़े ने भारत और पाकिस्तान की जर्सी को शरीर के आधे-आधे हिस्से में पहना था.

This is called "BrotherHood". Virat asking Wahab to whether you're hurt or not? Love and respect from Virat.. #IndiaVsPakistan #PAKvsIND #CWC19 #ViratKohli pic.twitter.com/O348uOME0o

Spotted this couple at the #IndiaVsPakistan @cricketworldcup game and was intrigued by their jerseys! Husband is from Pakistan, wife from India so both stitched up India-Pak jerseys & wore them! Both are Canadians, watching the game in England, rooting for peace #SpiritofCricket pic.twitter.com/KrUjtkjFMn

The action off the field is almost as exciting as what's happening on it in Manchester!

Our Insider @ZAbbasOfficial meets some India and Pakistan fans pic.twitter.com/OACjK8DO3B

— ICC (@ICC) June 16, 2019