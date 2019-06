IND vs WI: धोनी ने भारत को दिया 'लड़ने योग्य' स्कोर, तो आलोचकों पर बुरी तरह टूट पड़े फैंस

नई दिल्ली: आईसीसी वर्ल्ड कप (ICC World Cup 2019) के पिछले मैच में धीमी बल्लेबाजी के लिए आलोचनाओं का शिकार होने वाले महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने गुरुवार को मुश्किल में फंसी भारत को उसी 'धीमी' बल्लेबाजी के चलते विंडीज के खिलाफ सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. धोनी की नाबाद 56 रनों की पारी और कप्तान विराट कोहली की 72 रनों की पारी के दम पर भारत ने यहां ओल्ड ट्रेफर्ड मैदान पर खेले जा रहे आईसीसी विश्व कप-2019 के मैच में विंडीज के खिलाफ 50 ओवरों में सात विकेट के नुकसान पर 268 रन बनाए हैं.

भारत की हालत नाजुक थी और धोनी इस मैच में भी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे. इसको लेकर सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना होने लगी थी, लेकिन कोहली के जाने के बाद पूर्व कप्तान ने जिम्मेदारी निभाई और स्थिति के हिसाब से खेलते हुए अपनी टीम को सम्मानजनक स्कोर दिया. इसके बाद धोनी के फैंस ने आलोचकों को निशाने पर ले लिया और चुटीले मीम्स और टवीट्स के जरिए उनकी जमकर खिंचाई की. आप भी देखिए....

@GoDaddy What an end to the innings !! When even the advertisement is celebrating and endorsing the man himself !!

DHONI #INDvsWI #WIvIND #CWC19 pic.twitter.com/DCRGtzbXcI — PsʏᴄʜᎬᴅᎬʟᎥᎥᴄ ᎠᏒuᎶ (@Ft_Dino) June 27, 2019

Dhoni haters after seeing his innings pic.twitter.com/QD82HXHAfJ — Satyam Kumar (@SatyamK90503780) June 27, 2019

Dhoni's last Ball six

And

Kohli's Celebration Treat To watch #MSDhoni pic.twitter.com/XWP0HOLjDh — Ãkshayaa Fan Guru (@SuryaFanGuru1) June 27, 2019

6,0,0,4,0,6 by Dhoni in the final over.

Finisher did it again.

Last ball six is love #Dhoni #MSDhoni #WCC2019 pic.twitter.com/bKWId5DYU2 — Cookies (@Cookies_twtz) June 27, 2019

Rohit Out !

Rahul Out !

Shankar Out !

Kedar Out !

Now Virat Out ! Meanwhile Dhoni Now :#IndvsWI #TeamIndia #INDvsWI pic.twitter.com/5OM20dhVlM — Sai Swaroop Bedamatta (@swaroop560) June 27, 2019

आपको बता दें कि धोनी ने आखिरी ओवर में दो छक्के और एक चौके की मदद से 16 रन बोटरे. अपनी नाबाद पारी में धोनी ने 61 गेंदों का सामना किया और तीन चौके तथा दो छक्के मारे.