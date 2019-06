IND vs AFG: मोहम्मद शमी ने हैट्रिक पर कहा, माही भाई ने बोला ‘यॉर्कर डालो’

साउथम्पटन: मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) ने कहा कि अफगानिस्तान के खिलाफ भारत के रोमांचक विश्व कप (World Cup 2019) मुकाबले के दौरान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) ने सलाह दी थी कि वह हैट्रिक गेंद में यॉर्कर डाले और उन्होंने भी ऐसा करने के बारे में ही सोचा था. वह चेतन शर्मा के बाद विश्व कप में हैट्रिक लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गये हैं. 1987 विश्व कप में चेतन शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ यह हैट्रिक हासिल की थी. 50 ओवरों के विश्व कप के इतिहास में यह 10वीं हैट्रिक है.

शमी ने 10 ओवर में चार विकेट झटकने के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ‘‘रणनीति सरल थी और वो यॉर्कर डालने की थी. यहां तक कि माही भाई ने भी इसी का सुझाव दिया. उन्होंने कहा था, 'अब कुछ भी मत बदलो क्योंकि तुम्हारे पास हैट्रिक हासिल करने शानदार मौका है.’ उन्होंने कहा, ‘‘हैट्रिक एक शानदार उपलब्धि है और तुम्हें इसके लिये कोशिश करनी चाहिए. इसलिए मैंने वही किया जो मुझे बताया गया था. ’’

India take an absolute thriller by 11 runs.

What a way to end it @MdShami11 !

