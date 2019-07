IND vs NZ Live updates, World Cup: न्यूजीलैंड के गिरे लगातार दो विकेट, टेलर-लाथम आउट

नई दिल्ली/मैनचेस्टर: आईसीसी विश्व कप 2019 (World Cup 2019) लीड्स के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच मैच में न्यूजीलैंड की टीम मंगलवार को टॉस जीत कर पहले बैटिंग कर रही थी जब 47वें ओवर में ही बारिश ने जो खेल रोका जो उस दिन फिर शुरू न हो सका. अब मैच का खेल उसी गेंद से आगे आज यानि रिजर्व डे में खेला जाएगा.

न्यूजीलैंड 225/6 (48 ओवर)

48वें ओवर में न्यूजीलैंड की टीम को बड़ा झटका लगा जब रॉस टेलर आखिरी गेंद पर जडेजा के डायरेक्ट थ्रो पर रन आउट हो गए. टेलर 74 रन बनाकर आउट हुए. बुमराह ने इस ओवर में बिना चौके दिए 8 रन दिए. टॉम लाथम- 10 रन

न्यूजीलैंड 217/5 (47 ओवर)

दिन की पहली गेंद पर टेलर ने एक रन दिया. ओवर की पांच गेंदों में भुवनेश्वर ने छह रन दिए ओवर से 8 रन आए. कोई चौका नहीं लगा. रॉस टेलर- 70 रन. टॉम लाथम- 6 रन

न्यूजीलैंड की बाकी पारी शुरू

मंगलवार को बारिश की वजह से रुका मैच अब रिजर्व डे में वहीं से हो रहा है जहां रुका था. क्रीज पर रॉस टेलर और टॉम लाथम क्रीज पर हैं. गेंदबाजी भुवनेश्व कर रहे हैं.

मैदान पर से कवर्स हटा लिए गए हैं जो रात भर डले थे. मैच निर्धारित समय पर होने के पूरे आसार हैं. दोनों पारियों के बीच केवल दस मिनट का ब्रेक होगा.

बुधवार को मैनचेस्टर में मौसल खेल शुरू होने के एक घंटे पहले साफ बताया जा रहा है और बारिश होने की कोई संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है. हालांकि कुछ अनुमान के मुताबिक बारिश मैच में बुधवार को भी खलल डाल सकती है, लेकिन फिलहाल मैच समय पर शुरु होने की पूरी उम्मीद है.

क्या है आज उम्मीदें

बुधवार को टीम इंडिया के पास काफी समय है. न्यूजीलैंड की पारी की 23 गेंद के पास टीम इंडिया के पास रात 8 बजे( भारतीय समयानुसार) का समय है. उससे पहले टीम इंडिया की पारी के ओवर घटाए नहीं जाएंगे.

न्यूजीलैंड ने अब तक46.1 ओवर में 5 विकेट खोकर 211 रन बना लिए हैं और पारी की 23 गेेंदें फेंकी जानी बाकी हैं.

न्यूजीलैंड 209/5 (46 ओवर)

बुमराह ने इस ओवर में 7 रन दिए. रॉस टेलर- 65 रन. टॉम लाथम- 3 रन

न्यूजीलैंड 202/5 (41-45 ओवर)

41वें ओवर में हार्दिक ने नीशम से चौका खाने के बाद उन्हें लॉन्ग ऑन पर दिनेश कार्तिक के हाथों कैच कराया. नीशम 12 रन बनाकर आउट हुए. चहल ने अपने 9वें ओवर में छह रन दिए. उनकी एक एलबीडब्ल्यू की अपील भी खारिज हुई. चहल ने 8 रन दिए. हार्दिक के आखिरी ओवर में ग्रैंडहोम एक चौका लगाने में कामयाब हुए. हार्दिक ने 9 रन दिए. चहल के आखिरी ओवर में रॉस टेलर ने एक छक्का और एक चौका लगाया और अपनी फिफ्टी पूरी की. आखिरी गेंद पर ग्रैंडहोम ने भी चौका लगाया. चहल के इस ओवर में 18 रन दिए. 45वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने पहली ही गेंद पर रास टेलर रीव्यू में बच गए. इसी ओवर में न्यूजीलैंड के 200 रन पूरे हुए. इसके बाद भुवी की ऑफ कटर स्लोअर बाउंसर पर कॉलिन डि ग्रैंडहोम धोनी को कैच देकर पवेलियन लौट गए. ग्रैंडहोम ने 16 रन बनाए. रॉस टेलर- 60 रन. टॉम लाथम- 1 रन

Two balls later, Colin de Grandhomme nicks off! Ross Taylor's wicket grows ever-more crucial.#INDvNZ | #CWC19 pic.twitter.com/HhatnnVQtM — Cricket World Cup (@cricketworldcup) July 9, 2019

न्यूजीलैंड 155/3 (31-40 ओवर)

चहल ने टीम इंडिया को बड़ी सफलता दिलाते हुए न्यूजीलैंड को तगड़ा झटका दिया और विलिम्सन को कवर पर जडेजा को एक आसान कैच दिलाया. विलियम्सन 67 रन बनाकर आउट हुए. भुवनेश्वर कुमार ने अपने दूसरे स्पेल के पहले ओवर में चार रन दिए. हार्दिक ने इस ओवर में 8 रन दिए. हार्दिक ने 38 ओवर में 8 रन दिए. भुवनेश्वर कुमार ने 39वें ओवर में छह रन दिए. रॉस टेलर की मुश्किलें जारी रहीं. इसी ओवर में न्यूजीलैंड के 150 रन पूरे हुए. बुमराह के 7वें ओवर में केवल चार रन आए. रॉस टेलर- 38 रन. जेम्स नीशम- 7 रन.

HUGE WICKET!#KaneWilliamson goes for 67, skewing an outside edge off Yuzvendra Chahal to Ravindra Jadeja at point. New Zealand's main man has helped lay the platform, but no more. Can the rest of his batsmen deliver?#CWC19 | #INDvNZ pic.twitter.com/V3IPRMK3x9 — Cricket World Cup (@cricketworldcup) July 9, 2019

न्यूजीलैंड 133/2 (31-35 ओवर)

विलियम्सन ने हार्दिक की पहली गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन वे भाग्यशाली रहे और विकेट के पीछे उन्हें चौका मिला. हार्दिक के इस ओवर में 7 रन आए. बुमराह के दूसरे स्पेल के पहले ओवर में धोनी ने रॉस टेलर का एक मुश्किल कैच छोड़ा. इस ओवर में बुमराह ने एक रन दिया. जडेजा ने अपने 9वें ओवर में एक रन दिया. ड्रिंक्स के बाद बुमराह ने केवल तीन रन दिए. जडेजा के आखिरी ओवर में विलियम्सन ने पहले तीन रन, फिर एक चौका निकाला और उसके बाद वे स्टंपिंग में बच गए. विलियम्सन आखिरी गेंद पर भी बीट हो गए. केन विलियम्सन- 37 रन. रॉस टेलर- 24 रन

न्यूजीलैंड 113/2 (26-30 ओवर)

25 ओवर के बाद न्यूजीलैंड की रन गति कुछ बढ़ी. 26वें ओवर में चहल ने केवल दो रन दिए. इसके बाद हार्दिक ने अपने दूसरे स्पेल के पहले ओवर में चार सिंगल्स दिए. 28वें ओवर में न्यूजीलैंड का बाउंड्रीज का सूखा खत्म हुआ और विलियम्सन और टेलर ने चहल को एक-एक चौका लगाने में सफलता पाई. इसके बाद न्यूजीलैंड के 100 रन पूरे हुए. पांड्या के ओवर से केवल छह रन आए.

पारी के 30वें ओवर में विलियम्सन ने अपनी फिफ्टी पूरी की. इसके बाद टेलर ने चहल को स्वीप कर चौका निकाला. ओवर से केवल 8 रन आए. केन विलियम्सन- 50 रन. रॉस टेलर- 21 रन.

Another fifty for Williamson! What a vital knock from the captain! He's lifted New Zealand to 113/2 in 30 overs. Can he hang on?#CWC19 | #INDvNZ pic.twitter.com/PGpMbbkoli — ICC (@ICC) July 9, 2019

न्यूजीलैंड 83/2 (21-25 ओवर)

भारतीय स्पिनर्स ने अपना शिकंजा कसा और किफायती गेंदबाजी जारी रखी. 21वें ओवर में जडेजा ने इस ओवर में केवल 1 रन दिया. दूसरी तरफ से चहल ने भी अपना दबाव कायम रखा और तीन रन दिए. 23वें ओवर में जडेजा ने दो रन दिए. उसके बाद चहल के ओवर में भी केवल तीन रन निकल सके. 25वें ओवर में जडेजा ने केवल एक रन देते हुए दबाव बरकरार रखा. केन विलियम्सन- 36 रन. रॉस टेलर- 7 रन.

न्यूजीलैंड 73/2 (16-20 ओवर)

इन 5 ओवरों में टीम इंडिया का धैर्य काम आया और ओवर में टीम को निकोल्स का विकेट मिला. 16वें ओवर में हार्दिक ने पहली दो गेंदें वाइड फेंकी. इसके बाद की सारी गेंदें हार्दिक ने डॉट बॉल फेंकी इस तरह ओवर में केवल दो रन आए. 17वें ओवर में जडेजा ने ओवर में केवल चार सिंग्ल्स दिए. उसके बाद चहल की पहली ही गेंद पर धोनी ने स्टंपिंग मिस कर गए और वाइड सहित 5 रन गए. चहल के ओवर से कुल 8 रन गए. 19वें ओवर में टीम इंडिया को दूसरी सफलता रवींद्र जडेजा ने दिलाई. जडेजा ने निकोल्स को 28 के निजी स्कोर पर बोल्ड किया. जडेजा के ओवर में केवल एक रन गया. फिर चहल ने अपने दूसरे ओवर में 3 रन दिए. केन विलियम्सन- 32 रन. रॉस टेलर- 2 रन.

Ravindra Jadeja is the main man for India! He bowls Henry Nicholls with a beauty, turning one back in between bat and pad. A solid partnership comes to an end. Ross Taylor walks in...#INDvNZ | #CWC19 pic.twitter.com/bs8hVDfgSb — Cricket World Cup (@cricketworldcup) July 9, 2019

न्यूजीलैंड 55/1 (11- 15 ओवर)

इन पांच ओवरों में न्यूजीलैंड का जोर रन गति बढ़ाने पर रहा लेकिन उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली वे विकेट बचाने में भी सफल रहे. जडेजा के पहले ओवर में निकोल्स एक एलबीडब्ल्यू की अपील में बच गए. जिसके बाद निकोल्स ने एक चौका निकाला. हार्दिक ने 12वें ओवर में विलियम्सन ने चौका लगाया, लेकिन बाकी गेंदें हार्दिक डॉट गेंदें फेंकी. जडेजा के ओवर में केवल छह रन आए. इस दौरान विलियम्सन ने विश्वकप में अपने 500 रन पूरे किए ऐसा करने वाले वे न्यूजीलैंड के दूसरे बल्लेबाज हैं. फिर 14वें ओवर में हार्दिक की आखिरी गेंद पर चहल ने मिसफील्ड की जिससे विलियम्सन को चौका मिला और न्यूजीलैंज के 50 रन पूरे हुए. 15वें ओवर में जडेजा ने वापसी करते हुए केवल तीन रन दिए. केन विलियम्सन- 27 रन. हेनरी निकोल्स- 25 रन.

New Zealand have recovered since that early wicket to reach a steady 55/1 in 15 overs. Will we see another big knock from #KaneWilliamson?#CWC19 | #INDvNZ pic.twitter.com/UyesKqBybe — ICC (@ICC) July 9, 2019

न्यूजीलैंड 27/1 (6-10 ओवर)

5 ओवर के बाद विलियम्सन ने निकोल्स के साथ धीरे-धीरे न्यूजीलैंड की पारी को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया लेकिन फिर भी टीम इंडिया की गेंदबजी बढ़िया रही. . छठे ओवर में बुमराह ने कसी हुई गेंदबाजी जारी रखी और केवल एक रन दिया. 7वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने विलियम्सन ने केवल दो रन दिए. 8वें ओवर में बुमराह ने निकोल्स को परेशान किया लेकिन निकोल्स ओवर की आखिरी गेंद पर चौका लगाने में कामयाब हो गए. 9वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार की दूसरी गेंद पर विलियम्सन ने चौका लगाया. इसके बाद की तीन गेंद भुवी ने विलियम्सन को डॉट गेंद फेंकी. इसके बादहार्दिक पांड्या ने अपने पहले ओवर में एक वाइड सहित चार रन दिए. केन विलियम्सन- 14 रन. हेनरी निकोल्स- 10 रन.

After 10 overs, India are on top The seamers have been metronomical, and New Zealand have managed just 27 runs. They have only lost one wicket though. Can #KaneWilliamson and Henry Nicholls rebuild and hit back?#INDvNZ | #CWC19 pic.twitter.com/MYZEy80MAo — Cricket World Cup (@cricketworldcup) July 9, 2019

न्यूजीलैंड 7/1 (1-5 ओवर)

पहले पांच ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने कसी गेंदबाजी की. पहली ही गेंद पर विराट कोहली ने मर्टिन गप्टिल के खिलाफ एलबीडब्ल्यू के लिए रीव्यू लिया और उसे गंवा दिया. इस ओवर में भुवी की गेंद को हलका मूवमेंट मिला और वे अपना यह ओवर मेडन फेंकने में कामयाब रहे. तीसरे ओवर में न्यूजीलैंड का पहला रन आया. उसके बदा बुमराह ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर गप्टिल को दूसरी स्लिप पर विराट कोहली से कैच करा दिया. गप्टिल केवल एक रन बना सके. फिर 5वें ओवर में भुवी ने 5 रन दिए. केन विलियम्सन- 3 रन. हेनरी निकोल्स- 3 रन.

न्यूजीलैंड की पारी की शुरुआत मार्टिन गप्टिल और हेनरी निकोल्स ने की. टीम इंडिया के लिए पहला ओवर भुवनेश्वर कुमार ने फेंका.

ये बदलाव हुए हैं टीमों में

टीम इंडिया में कुलदीप की जगह युजवेंद्र चहल की वापसी हुई है. वहीं न्यूजीलैंड टीमें लॉकी फर्ग्युसन की वापसी हुई है. वे टिम साउदी की जगह टीम में आए हैं.

क्या कह रही है पिच

पिच काफी सख्त है और उसमें नमी भी नहीं है इससे यह संकेत मिलता है कि बादल छाए रहने के बाद भी गेंदबाजों को मदद मिलने की उम्मीद कम है. टॉस से ठीक पहले का यह विश्लेषण इशारा कर रहा है कि टॉस जीतने वाली टीम पहले बैटिंग करना चाहेगी. जबकि पहले बादलों को देख कर उम्मीद की जा रही थी कि पिच में थोड़ी नमी मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ.

क्या हाल है टॉस से पहले मौसम का

टॉस से करीब आधा घंटा पहले मैनचेस्टर में धूप नहींं निकली थी और मैदान के ऊपर छाए बादल दिखाई दे रहे थे. अब भी बारिश होने की संभावना कम ही बताई जा रही है. ऐसा ट्विटर पर जारी वीडियोज में साफ दिख रहा है . ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करे.

The @BLACKCAPS are looking relaxed Just over 30 minutes to go until the toss!#CWC19 | #INDvNZ pic.twitter.com/bA1HdBNZcR — Cricket World Cup (@cricketworldcup) July 9, 2019

मौसम और पिच

मैनचेस्टर में मैच के दौरान बादल छाए तो रह सकते हैं, लेकिन बारिश होने की उम्मीद काफी कम है. इस बात की काफी चर्चाएं हैं कि अगर बारिश की वजह से मैच रद्द हो गया तो क्या होगा. इस बात की संभावना कतई नहीं है कि ऐसा हो पाए. अव्वल तो बारिश होने की संभावना काफी कम है. अगर बारिश हुई तो मैच के लिए एक सुरक्षित दिन है. अगर टॉस होने के बाद भी बारिश के कारण एक गेंद भी नहीं फेंकी जा सके तो भी अगले दिन, यानि बुधवार को टॉस से आगे खेल खेला जाएगा और दोबारा टॉस नहीं होगा.

विश्व कप में टीम इंडिया ने तीन और न्यूजीलैंड ने चार मैच जीते हैं जबकि एक मैच बेनतीजा रहा जो इसी विश्व का लीग मैच था. दोनों टीमों के बीच हुए अब तक 106 मैचों में टीम इंडिया ने 55 और न्यूजीलैंड ने 45 मैच जीते हैं. इनमें से एक टाई और पांच मैच बेनतीजा रहे.

टीमें:

भारत: विराट कोहली (कप्तान), केएल राहुल, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, दिनेश कार्तिक, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत.

न्यूजीलैंड: केन विलियमसन (कप्तान), मार्टिन गप्टिल, मैट हेनरी, टॉम लाथम, जेम्स नीशाम, हेनरी निकोल्स, मिचेल सेंटनेर, ट्रेंट बोल्ट, कोलिन डि ग्रैंडहोम, लॉकी फर्गयुसन, रोस टेलर.