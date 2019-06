IND vs ENG Live Blog, World Cup 2019: सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए इंग्लैंड को जीत की तलाश

30 जून 2019, 15:47 बजे

इंग्लैंड 46/0 (8 ओवर)

छठा ओवर युजवेंद्र चहल ने फेंका. चहल के पहले ओवर में 7 रन गए जिसमें बेयरस्टो का चौका शामिल था. 7वें ओवर में बुमराह ने दो रन दिए. इसके बाद चहल के ओवर में रॉय ने दो चौके निकाले रॉय- 19 रन. जॉनी बेयरस्टो- 25 रन.

Plenty of near misses but no breakthrough yet for India, and Jason Roy and Jonny Bairstow are just getting into their groove

46/0 (8 overs)

