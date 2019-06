पाकिस्तान दोहरा रहा 1992 के वर्ल्ड कप का इतिहास; पहले 6 मैच के नतीजे एक जैसे, क्या फिर बनेगा चैंपियन

नई दिल्ली: क्या पाकिस्तान मौजूदा आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप (ICC World Cup) के सेमीफाइनल में पहुंच सकता है? प्वाइंट टेबल के समीकरण को देखने पर अगर-मगर की स्थिति दिखती है. लेकिन अगर आप संयोग पर भरोसा करते हैं तो इसका जवाब हां हो सकता है. दरअसल, मौजूदा वर्ल्ड कप (World Cup 2019) और 1992 में हुए विश्व कप (World Cup 1992) में पाकिस्तान का खेल एक जैसा रहा है. लेकिन तब वह शुरुआती पांच मैचों में से तीन हारकर भी चैंपियन बना था. इसलिए पाकिस्तानी प्रशंसकों को उम्मीद है कि इस बार भी उनकी टीम वापसी कर सेमीफाइनल में जगह बना सकती है.

इस संयोग को समझने के लिए पहले इस वर्ल्ड कप की बात करते हैं. पाकिस्तान (Pakistan) की शुरुआत इस बार हार से हुई. उसने दूसरा मैच जीता और तीसरा बारिश से धुल गया. इसके बाद उसे चौथे और पांचवें मैच में हार का सामना करना पड़ा. फिर उसने छठा मैच जीत लिया. उसने रविवार को छठे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 49 रन से हराया था.

अब 1992 के विश्व कप की बात. तब इमरान खान की कप्तानी वाली टीम पहला मैच वेस्टइंडीज से 10 विकेट से हारी थी. दूसरे मैच में जिम्बाब्वे को 53 रन से हराया था. तीसरा मैच (विरुद्ध इंग्लैंड) बारिश में धुला था. वह चौथे मैच में भारत और पांचवें मैच में दक्षिण अफ्रीका से हार गया था. फिर छठे मैच में ऑस्ट्रेलिया को 48 रन से हराया था.

Just for excitement

in 1992 WC

Lost to Windies

Won

Wash out

Lost

Lost

Won

- NZ was unbeaten till they faced

In 2019 WC

Lost to Windies

Won

Wash out

Lost

Lost

Won

- Next Match: vs NZ so far UNBEATEN #CWC19#PAKvSA #SavPak#WeHaveWeWill#WorldCup2019

— Praneet Samaiya (@praneetsamaiya) June 23, 2019