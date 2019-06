पाकिस्तानी क्रिकेटर ने फिटनेस को लेकर अपनी ही टीम पर ली चुटकी, लिखा- 'ईटिंग शुगर...'

नई दिल्ली: आईसीसी वर्ल्ड कप (ICC World Cup 2019) के मैच में भारत से मिली हार के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी अपने ही देश के क्रिकेट फैंस और क्रिकेटरों के निशाने पर आ गए हैं. शोएब अख्तर और वकार यूनुस जैसे दिग्गजों की अलोचना झेलने के बाद अब पाक की वर्ल्ड कप टीम पर सलामी बल्लेबाज अहमद शहजाद ने भी ट्वीट के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से तंज कसा है.

वर्ल्ड कप टीम में नहीं चुने गए गेंदबाज शहजाद ने ट्विटर पर लिखा, ''जीवन हर उस कदम पर बलिदान मांगता है जिसे आप अपने लक्ष्य की ओर ले जाते हैं!! यह आपको तय करना है कि आप इसके लिए आंखें बंद करने जा रहे हैं या इसे एक और चुनौती के रूप में लेते हैं.''

शहजाद ने अपने ट्वीट के साथ जिम में कसरत करने का एक वीडियो शेयर करते हुए आगे लिखा, बैकग्राउंड में मुझे अली एक प्यारी-सी कविता सुना रहा है- 'ईटिंग शुगर हेल नो मामा...'

Life demands sacrifice on every step you take towards your goal!!

It’s you who have to decide whether you going to close ur eyes to it or take it as another challenge.

Love the poem which Ali is listening in the back ground

Eating sugar Hell No Mama pic.twitter.com/byEMfLbuds

— Ahmad Shahzad (@iamAhmadshahzad) June 17, 2019