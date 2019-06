VIDEO: भारत से हारकर पाकिस्तान का खत्म हो गया है कॉन्फिडेंस, दक्षिण अफ्रीका मैच से पहले किया डांस

लंदन: आईसीसी क्रिकेट विश्व कप-2019 (ICC cricket world cup 2019) में आज ऐतिहासिक लॉर्डस मैदान पर पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका (South africa vs Pakistan) की टीमें आमने-सामने होंगी. पाकिस्तान ने जहां इंग्लैंड को हराकर उलटफेर किया था, वहीं दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को मात दे अपना खाता खोला था. दोनों टीमों के लिए इस टूर्नामेंट में अभी तक एक-दो मैचों को छोड़कर कुछ भी सही नहीं रहा है. भारत के खिलाफ पाकिस्तान को मिली करारी हार के बाद टीम की एकजुटता पर सवाल उठने लगे हैं. इन आरोपों का जवाब देने के लिए प्रैक्टिस सेशन में कुछ ऐसे काम किए हैं, जिससे वे टीम की एकता को दर्शा सकें.

क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक ट्विटर पेज पर ट्वीट किए गए वीडियो में दिख रहा है कि पाकिस्तानी प्लेयर प्रैक्टिस सेशन के दौरान हंसी-मजाक करते हुए दिख रहे हैं. साथ एक-दो प्लेयर डांस करते भी दिख रहे हैं. बताया जा रहा है कि ये सारे काम टीम में एकता और जोश भरने के लिए किया गया है. अंतिम चार में जगह बनाने के लिए पाकिस्तान को ना केवल आज दक्षि अफ्रीका को हराना पड़ेगा बल्कि उसे इस मैच के बाद बचे हुए सारे मुकाबले जीतने होंगे.

Spirits are high in the Pakistan camp ahead of their huge game against South Africa

Are you expecting them to get their #CWC19 campaign back on track with a win?#PAKvSA pic.twitter.com/qanHDOKIvN

