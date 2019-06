भारत से हार के दो दिन बाद भी नहीं थमा फैंस का गुस्सा, उड़ा रहे पाकिस्तानी कप्तान की खिल्ली

नई दिल्ली: भारत ने अपने पड़ोसी और क्रिकेट के मैदान में चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी वर्ल्ड कप (ICC World Cup 2019) मुकाबलों में अजेय क्रम बकरार रखा है. भारत ने रविवार को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेले गए आईसीसी विश्व कप-2019 के बहुप्रतिक्षित मुकाबले में पाकिस्तान को 89 रनों से हराते हुए लगातार सातवीं जीत दर्ज की. भारत के खिलाफ हार का सामना करने के बाद पाकिस्तानी फैंस भड़क गए और उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद (Sarfraz Ahmed) के प्रदर्शन का जमकर मजाक उड़ाया.

Me and whole Pakistan waiting for Sarfraz , Shoaib Malik , Hafeez at airport.

#IndiaVsPakistan pic.twitter.com/Vt3TeL8BJZ — Talha Rajpoot (@TalhaHafeeez) June 16, 2019

When Sarfraz decided to Bowl first... Imran Khan:#سرفراز_کو_گھر_بھیجو pic.twitter.com/fenCPREqKw — XeeShan SarKar (@SarkarXeeshan) June 16, 2019

Imran Khan: Choose bat first.

Sarfraz: we wil bowl frst.

Aftr match result Imran Khan to Sarfraz#سرفراز_کو_گھر_بھیجو pic.twitter.com/vGXK873qY0 — Agha Jaan (@Aghajaa01923466) June 17, 2019

Umpire: What do you say? Sarfraz Ahmed: Inshallah boys played well. We tried our best but... Virat: *Abe Woh Haarne Ke Baad Wala Hai* - *Abhie Heads Ya Tails Bol* — Col Indrajit Gupta (@indrajit51) June 17, 2019

Sarfraz after winning the toss pic.twitter.com/55vfVcTTjH — Elon Khusk (@therealsnorky) June 16, 2019

dollar ka rate aur India k runs control karna hamare bas ki baat nahi — Shiraz Hassan (@ShirazHassan) June 16, 2019

Don't call me a traitor, but look at the Indian players, they look like proper athletes, our players look like they've eaten two plates of waris nihari with feeqay ki lassi and benazir kulfa, all at once. — شاہ زیب خان (@shzbkhn) June 15, 2019

india tou humain aisi phainti laga raha hay jaise kohinoor hum nay churaya ho — A h m e d (@Ahlvled_) June 16, 2019

Aik hota hy Tahir Shah wala confidence

Phir hota hy Maryam Nawaz wala confidence

Then 50 feet of crap

Phir ataa hy "Pakistan chose to field" wala confidence #PAKvIND — Khabees Orat (@Khabeees) June 16, 2019

Match me neend wala confidence kaun bolega?? pic.twitter.com/asXmK0wCuh — Dr Shubham Shrivastava (@Stomatologist26) June 17, 2019

Sarfraz Ahmed trying to win it for Pakistan pic.twitter.com/ZAuOn0oZ34 — Anskhalid (@AAns_khalid) June 16, 2019

Sarfraz: We'll bowl first and try to hit more wickets Kohli after 230-1 and 39 overs: pic.twitter.com/geSEDUhAy1 — Khabees Orat (@Khabeees) June 16, 2019

Kohli: We will beat Pakistan in this World Cup. Sarfraz: pic.twitter.com/tDEPgdPUax — Asad. (@GoStudyAsad) June 9, 2019

Sarfaraz kahi say b Crickter lagta hai??? Have a look at this pic ansd see the difference between two captains.. Sarfaraz looks soo Gay.. Sarfaraz jaisy washlay captain. Banay gi to yahi hal ho ga na#SarfrazAhmed pic.twitter.com/0ix54PR4x6 — M KHURRAM KHAN (@KHURRAMKHAN9) June 17, 2019

Virat Kohli ki body language se pata lag raha hay ke larka kaptaan hay. Sarfaraz looks like someone woke him up for sehri 5 mins before azaan smh — Komal (@komallsalman) June 16, 2019

मौजूदा विश्व कप की बात की जाए तो भारत ने अब तक 4 मुकाबले खेले हैं. उसे 3 में जीत मिली है जबकि उसका एक मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था. भारतीय टीम सात अंकों के साथ 10 टीमों की तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है जबकि पाकिस्तान ने पांच मैच खेले हैं और तीन में हार तथा एक में जीत मिली है. उसका भी एक मैच रद्द हुआ है. यह टीम तीन अंकों के साथ 9वें स्थान पर है.