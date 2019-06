हार के बाद शोएब के साथ पार्टी का VIDEO बनाने वाले पर भड़कीं सानिया, कहा- ‘मूर्खों का सरदार’

नई दिल्ली: आईसीसी क्रिकेट विश्व कप (World Cup 2019) में पाकिस्तान के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं. वह पांच मैचों में तीन हार चुका है और सेमीफाइनल की रेस में पिछड़ता नजर आ रहा है. पाकिस्तानी क्रिकेटरों को इस कारण अपने ही प्रशंसकों का गुस्सा भी झेलना पड़ रहा है. एक प्रशंसक ने तो पाकिस्तानी टीम की हार के बाद शोएब मलिक और सानिया मिर्जा (Sania Mirza) का एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वे कुछ दोस्तों के साथ नजर आ रहे हैं. प्रशंसक ने इसके लिए शोएब-सानिया का मजाक उड़ाया. सानिया ने भी जवाब दिया और वीडियो बनाने वाले को मूर्खों का सरदार तक कह दिया.

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि शोएब मलिक (Shoaib Malik) और सानिया मिर्जा कुछ दोस्तों के साथ हैं. वीडियो बनाने वाले ने कहा कि ये दोनों पाकिस्तानी टीम की हार के बाद एक बार में पार्टी करने पहुंच गए. उसने लिखा कि शायद यही कारण था कि कप्तान सरफराज जम्हाई ले रहे थे और टीम बुरी तरह हार गई. कुछ यूजर्स ने शोएब मलिक की खराब परफॉर्मेंस के लिए सानिया मिर्जा को जिम्मेदार ठहराया.

इस वीडियो पर शोएब मलिक ने तो कुछ नहीं कहा. लेकिन भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने चुप नहीं रहीं. उन्होंने वीडियो बनाने वाले को मूर्ख करार देते हुए लिखा, ‘तुमने हमसे बिना पूछे वीडियो बनाया. हमारी प्राइवेसी भंग की, जबकि हमारे साथ बच्चे भी थे. इसके बावजूद तुमने वीडियो बनाने की घटिया हरकत की. और तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि अगर मैच हार जाएं तब भी खाना खाने की इजाजत तो सबको होती है. क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता. तुमने मूर्खता की हद कर दी. अगली बार बेहतर कंटेंट के साथ सामने आना.’

Night before the Match

When at least 7 hours continues sleep is necessary for all Players

Our Players were enjoying Sheesha in Local Shops of Manchester

That’s why Sarfraz was taking Jamaiyees and Team Lost Miserably #DiscoverBeautifulPakistanpic.twitter.com/OtwpRXM6m2

