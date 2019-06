World Cup ENG vs SL Match Updates: श्रीलंका का छठा विकेट गिरा, धनंजय हुए आउट

नई दिल्ली/लीड्स: आईसीसी विश्व कप 2019 (ICC World Cup 2019) में लीड्स के हेडिंग्ले मैदान पर इंग्लैंड और श्रीलंका (England vs Sri Lanka) का मुकाबला में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. विश्व कप में दोनों टीमें 10 मैच खेल चुकी हैं. इनमें से इंग्लैंड ने 6 और श्रीलंका ने 4 मैच जीते हैं. इंग्लैंड में श्रीलंका ने 31 में से 13वनडे में मेजबान को हराया है जबकी उसने 16 गंवाए हैं. एक मैच टाई और एक बेनतीजा रहा है. वनडे रिकॉर्ड की बात की जाए तो दोनों टीमें 74 बार एक दूसरे का आमना सामना कर चुकी हैं. इनमें इंग्लैंड ने 36 और श्रीलंका ने 35 मैच जीते हैं.

श्रीलंका 197/6 (45 ओवर)

45वें ओवर में मार्क वुड ने 5 रन दिए. एंजेलो मैथ्यूज- 61 रन. थिसारा परेरा- 2 रन.

श्रीलंका 196/6 (44 ओवर)

44वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने धनंजय को आउट किया. धनंजय 29 रन बनाकर जो रूट को कैच देकर आउट हुए. एंजेलो मैथ्यूज- 57 रन. थिसारा परेरा- 1 रन.

श्रीलंका 188/5 (43 ओवर)

41वें ओवर में एंजेलो मैथ्यूज ने जो रूट को चौका लगाकर अपनी फिफ्टी पूरी की. उसके बाद आर्चर ने तीन रन दिए. 43वें ओवर में मार्क वुड ने 5 रन दिए. एंजेलो मैथ्यूज- 55 रन. धनंजय डि सिल्वा- 28 रन.

श्रीलंका 171/5 (41-40 ओवर)

36वें ओवर में आदिल ने 4 रन दिए. उसके अगले ओवर में केवल दो रन आए. 38वें ओवर में बटलर ने धनंजय का कैच छोड़ा. जो रूट ने अपने पहले ओवर में केवल 4 दिए. उसके बाद 40वें ओवर में 3 ही रन आए. एंजेलो मैथ्यूज- 43 रन. धनंजय डि सिल्वा- 24 रन

श्रीलंका 154/5 (31-35 ओवर)

31वें ओवर में मोईन अली ने और 32वें ओवर में राशिद ने 3-3 रन दिए. उसके अगले ओवर में 5 रन निकले. 34वें ओवर में धनंजय ने राशिद को चौका लगाकर टीम के 150 रन पूरे हुए. उसके बाद मोईन अली ने दो रन दिए. एंजेलो मैथ्यूज- 35 रन. धनंजय डि सिल्वा- 15 रन.

श्रीलंका 135/5 (31-30 ओवर)

26वें ओवर में 28आदिल राशिद ने एक रन दिया. उसके बाद मोईन अली के ओवर में चार रन निकले. 28वें ओवर में में भी मेंडिस-मैथ्यूज 6 रन निकाल पाए. 29वें ओवर में मोईन अली ने तीन रन दिए. उसके बाद आदिल राशिद ने पहले कुसल मेंडिस को 46 रन के निजी स्कोर पर कप्तान मोर्गन के हाथों कैच कराया. उसकी अगली ही गेंद पर जीवन मेंडिस ने राशिद को ही कैच दे दिया. एंजेलो मैथ्यूज- 31 रन. धनंजय डि सिल्वा- 2 रन.

Jeevan Mendis is out for nought and Rashid is on a hat-trick! #CWC19 | #ENGvSL pic.twitter.com/Mz8ZWesUg2

Two wickets in two balls for Adil Rashid!

श्रीलंका 114/3 (21-25 ओवर)

21वें ओवर में मोईन अली ने तीन रन दिए. उसके बाद आदिल रशीद ने अपने पहले ओवर में 5 रन दिए. 23वें ओवर में मोईन अली ने 6 सिंगल्स दिए. कुसल मेंडिस 31 रन. 24वें ओवर में श्रीलंका के 100 रन पूरे हुए मैथ्यूज ने आदिल रशीद को एक चौका लगाया. इसके बाद मोईन अली के ओवर से 8 रन आए. कुसल मेंडिस 40 रन. एंजेलो मैथ्यूज- 21 रन.

It's all smiles for England at the halfway stage of the Sri Lankan innings.

They'll feel like they're in control with Sri Lanka on 114/3 after 25 overs.#CWC19 | #ENGvSL pic.twitter.com/RuraNwkX8N

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 21, 2019