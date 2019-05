World Cup 2019: इंग्लैंड नहीं, यह टीम पार सकती है 500 का स्कोर

ब्रिस्टल: आईसीसी विश्व कप गुरुवार को शुरु हो रहा है. अभ्यास मैच खत्म हो चुके हैं और पहला मैच गुरुवार को लंदन में ओवल के केनिंग्टन मैदान पर शुरू होगा. यह मैच मेजबान इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाना है. इस टूर्नामेंट में शुरू से ही इंग्लैंड टीम प्रबल दावेदार मानी जा रही है वहीं दक्षिण अफ्रीका को इस टूर्नामेंट में केवल सेमीफाइनल तक का दावेदार माना जा रहा है. इसके बाद चर्चा इस बात की भी जोरों पर है कि टूर्नामेंट में इंग्लैंड की सपाट पिचों को देखते हुए कौन सी टीम पहले 500 का आंकड़ा छू पाएगी. इस बारे में वेस्टइंडीज के शाई होप ने अहम बयान दिया है.

वेस्टइंडीज ने दी यह चुनौती

अभी तक इस बात का प्रबल दावेदार इंग्लैंड को ही माना जा रहा था कि वही सबसे पहले 500 का आंकड़ा छू सकेगी. लेकिन वेस्टइंडीज के बल्लेबाज शाई होप का मानना है कि उनकी टीम वनडे क्रिकेट में 500 रनों की सीमा को पार कर सकती है. न्यूजीलैंड के खिलाफ मंगलवार को यहां हुए अभ्यास मैच में वेस्टइंडीज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की. इस मैच में वेस्टइंडीज ने 421 रन बना डाले थे. इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 48 ओवर में 330 रन बनाकर आउट हो गई थी.

क्या कहा शाई होप ने

इस मैच में शाई होप ने वेस्टइंडीज के लिए सबसे ज्यादा 101 रन बनाए थे. 'आईसीसी डॉट कॉम' ने होप के हवाले से बताया, "हम इस लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करेंगे. निश्चित रूप से 500 की सीमा को पार करने वाली पहली टीम बनकर हमें अच्छा लगेगा और मुझे यकीन है कि हमारे ऐसी बल्लेबाजी है जो इस लक्ष्य को हासिल कर सकती है." वेस्टइंडीज ने अभ्यास मैच में न्यूजीलैंड को 91 रनों से शिकस्त दी.

West Indies' batsmen put on a sensational show of hitting in Bristol.

They finished on a hugely impressive score of 421 all out against New Zealand.

Can New Zealand chase it down? #WIvNZ | #CWC19

FOLLOW https://t.co/fZs1PjPCIp pic.twitter.com/1wgahuKWKc

— ICC (@ICC) May 28, 2019