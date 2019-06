World Cup ENG vs WI : इंग्लैंड की बड़ी जीत, 34वें ओवर में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया

साउथैंपटन: आईसीसी विश्व कप 2019 (World Cup 2019) साउथैंपटन के द रोज बाउल मैदान में मेजबान इंग्लैंड और वेस्टइंडीज (England vs West Indies) के मैच में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया. इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज के दिए 213 रनों का लक्ष्य34वें ओवर में ही पूरा कर लिया. इंग्लैंड के लिए जो रूट ने 100 रन, जॉनी बेयरस्टो ने 45, क्रिस वोक्स ने 40 रनों की पारी खेली.

इंग्लैंड 213/2 (31- 33.1 ओवर)

31वें ओवर में थॉमस ने दिए 3 रन. 32वें ओवर में रूट-वोक्स की 100 रन की साझेदारी पूरी. इसके बाद 200 रन पूरे होने से पहले ही क्रिस वोक्स गैब्रियल की गेंद पर फैबियन एलन को कैच देकर आउट हो गए. वोक्स ने 40 रन बनाए. इसके बाद इंग्लैंड के 200 रन पूरे हो गए. 33वें ओवर में जो रूट ने अपना शतक पूरा किया यह उनका टूर्नामेंट का दूसरा शतक है. 34वें ओवर में स्टोक्स ने होल्डर को लगातार दो चौके लगाकर मैच खत्म कर इंग्लैंड को 8 विकेट से बड़ी जीत दिला दी. जो रूट- 100 रन बेन स्टोक्स 10 रन.

ROOOOOOOOT! Joe Root becomes the first Englishman to score three World Cup hundreds pic.twitter.com/TTfMjEwEMS — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 14, 2019

इंग्लैंड 190/1 (26- 30 ओवर)

26वें ओवर में ब्रैथवेट ने छह रन दिेए. गेल ने 27वें ओवर में 5 रन दिए. 28वें ओवर में वोक्स का चौका. 29वें ओवर में जो रूट का गेल को चौका. 30वें ओवर में गैब्रियल ने 4 रन दिए. जो रूट-92 रन क्रिस वोक्स 40 रन.

इंग्लैंड 150/1 (21-25 ओवर)

क्रिस गेल ने 21वें ओवर में 1 रन 22वें ओवर में 3 रन दिए. 22वें ओवर में रूट ने ब्रैथवेट को चौका लगाया. 23वें ओवर में इंग्लैंड के 150 रन पूरे. 24वें ओवर में ब्रैथवेट ने और 25वें ओवर में गेल ने 5-5 रन दिए. जो रूट-78 रन क्रिस वोक्स 24 रन.

इंग्लैंड 138/1 (16-20 ओवर)

16वें ओवर में होल्डर ने तीन रन दिए. 17वें ओवर में रूट और वोक्स ने एक-एक चौका लगाया. 18वें ओवर में जो रूट ने अपनी फिफ्टी पूरी की होल्डर ने 3 रन दिए. 19वें ओवर में रूट के ब्रैथवेट को दो चौके लगाए. 20वें ओवर में रूट और वोक्स ने थॉमस को एक-एक चौका लगाया. जो रूट-68 रन क्रिस वोक्स 16 रन.

इंग्लैंड 100/1 (11-15 ओवर)

11वें ओवर में बेयरस्टो ने रसेल को चौका लगाया. उसके बाद होल्डर को लगातार दो चौके लगाए. 13वें ओवर में गैब्रियल ने 3 रन दिए. 14वें ओवर में होल्डर ने 5 रन दिए. उसके बाद शैनन गैब्रियल ने बेयरस्टो को थर्डमैन पर ब्रैथवेट के हाथों कैच कराया. बेयरस्टॉ ने 46 गेदों पर 45 रन बनाए. इसके बाद क्रिस वोक्स ने आते ही चौका लगाकर इंग्लैंड के 100 रन पूरे किए. गैब्रियल ने ओवर में 12 रन दिए. जो रूट- 42 रन क्रिस वोक्स 4 रन.

इंग्लैंड 62/0 (6-10 ओवर)

छठे ओवर में रूट और बेयरस्टो दोनों ने थॉमस को एक-एक चौका लगाया. 7वें ओवर में शैनन गैब्रियल ने छह रन दिए. 8वं ओवर में रसेल को रूट ने जड़ा चौका, इंग्लैंड के 50 रन पूरे. 9वें ओवर में रूट का गैब्रियल को चौका. दसवें ओवर में होल्डर ने दिया एक रन. जॉनी बेयरस्टो- 22 रन, जो रूट- 36 रन

England have collected 62 runs in the Powerplay. They need 151 in 40 overs with wickets in hand. FOLLOW #ENGvWI https://t.co/icAuv8tQkh#WeAreEngland#MeninMaroon pic.twitter.com/1ESQ1nkFkD — ICC (@ICC) June 14, 2019

इंग्लैंड 30/0 (1-5 ओवर)

पहले ओवर में कॉट्रेल ने तीन रन दिए. बेयरस्टो ने दूसरे ओवर में ओशाने थॉमस को और तीसरे ओवर में कॉट्रेल को चौका लगाया. इसके बाद रूट ने दोनों को चौथे और पांचवे ओवर में एक-एक चौका लगाया. जॉनी बेयरस्टो- 15 रन, जो रूट- 14 रन

इंग्लैंड की पारी की शुरुआत जॉनी बेयरस्टो के साथ जो रूट ने की. वेस्टइंडीज के लिए पहला ओवर शेल्डन कॉट्रेल ने फेंका.

वेस्टइंडीज की टीम 212 रन पर सिमट गई. वेस्टइंडीज के लिए सबसे ज्यादा रन निकोलस पूरन (63) ने बनाए. शिमरोन हेटमायर ने 39 और क्रिस गेल ने 36 रन बनाए. इसके अलावा और कोई खिलाड़ी टिक कर नहीं खेल सका. इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड ने 3-3 विकेट, जो रूट ने दो विकेट लिए. लियाम प्लंकट और क्रिस वोक्स ने 1-1 विकेट लिया.

वेस्टइंडीज 212/10 (44.4 ओवर)

41वें ओवर में आदिल राशिद ने और उसके बाद जोफ्रा आर्चर ने केवल एक-एक रन दिए. 43वें ओवर में ब्रैथवेट ने मार्क वुड को छक्का लगाया. 44वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने इंग्लैंड को एक और सफलता दिलाते हुए कार्लोस ब्रैथवेट को जोस बटलर के हाथों कैच कराया. वेस्टइंडीज का आखिरी विकेट 45वें ओवर में शैनन गैब्रियल का गिरा. उन्हें मार्क वुड ने शून्य पर बोल्ड किया. ओशाने थॉमस शून्य पर नाबाद रहे.

END OF INNINGS – Shannon Gabriel is the last man to fall! West Indies are bowled out for 212, as twin pace from Jofra Archer (3/30) and Mark Wood (3/18) rips through their line-up. Describe that innings with a GIF FOLLOW #ENGvWI https://t.co/HmtembPBxn pic.twitter.com/xU3gk6YrWU — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 14, 2019

वेस्टइंडीज 202/8 (36- 40 ओवर)

36वें ओवर में रूट ने 9 रन दिए. 37वें ओवर में मार्क वुड की गेंद पर रसेल डीप मिडविकेट पर क्रिस वोक्स को कैच दे बैठे. इस बार वोक्स ने कोई गलती नहीं की. रसेल ने 16 गेंदों पर 21 रन बनाए. 38वें ओवर में आर्चर ने तीन रन दिए. 39वें ओवर में निकोलस पूरन ने राशिद को चौका लगाया. इस ओवर में वेस्टइंडीज के 200 रन पूरे हुए. इसके बाद 40वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने पूरन को विकेट के पीछे कैच आउट कराया. पूरन ने 78 गेंदों में 63 रन बनाए. उसी की अगली गेंद पर शेल्डन कॉट्रेल भी एलबीडब्ल्यू आउट हो गए. कार्लोस ब्रैथवेट- 1 रन. ओशाने थॉमस- 0 रन

वेस्टइंडीज 189/6 (37 ओवर)

36वें ओवर में रूट ने 9 रन दिए. 37वें ओवर में मार्क वुड की गेंद पर रसेल डीप मिडविकेट पर क्रिस वोक्स को कैच दे बैठे. इस बार वोक्स ने कोई गलती नहीं की. रसेल ने 16 गेंदों पर 21 रन बनाए. निकोलस पूरन- 55 रन, कार्लोस ब्रैथवेट- 1 रन.

वेस्टइंडीज 175/5 (31-35 ओवर)

31वें ओवर में आदिल राशिद ने दो रन दिए. 32वें ओवर में वेस्टइंडीज के 150 रन पूरे किए. इस ओवर में जेसन होल्डर ने जो रूट को छक्का लगाने के बाद उन्हें कैच दे दिया और 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. 33वें ओवर में निकोलस पूरन ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की. 34वें ओवर में रूट ने तीन रन दिए. 35वें ओवर में आंद्र रसेल ने राशिद को दो छक्के लगाए. इसी ओवर में वोक्स ने रसेल का कैच भी छोड़ा. निकोलस पूरन- 52 रन, आंद्रे रसेल- 16 रन.

वेस्टइंडीज 145/4 (30 ओवर)

26वें ओवर में हेटमायर ने स्टोक्स को दो लगातार चौके लगाए. इसके अगले ओवर में आदिल ने 7 रन दिए. जो रूट ने अपने पहले ओवर में केवल 2 रन दिए.29वें ओवर में आदिल राशिद ने दो रन दिए. पिछले तीन ओवर के दबाव का फायदा जो रूट को मिला और उन्होंने इंग्लैंड को चौथी सफलता दिलाते हुए शिमरोन हेटमायर को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर पवेलियन वापस भेज दिया. हेटमायर ने 48 गेंदों में 39 रन बनाए. निकोलस पूरन- 46 रन, जेसन होल्डर- 1 रन.

WICKET – Hetymer falls for 39. Joe Root comes in to bowl, Joe Root breaks the deadlock. His spell so far: 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 W 1 FOLLOW #ENGvWI https://t.co/HmtembPBxn#WeAreEngland#MeninMaroon pic.twitter.com/ffH7xxmTEN — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 14, 2019

वेस्टइंडीज 118/3 21-25 ओवर)

21वें ओवर में आदिल राशिद ने चार रन दिए. इसके बाद पूरन ने स्टोक्स के ओवर की आखिरी गेंद पर चौका लगाया. इसके बाद 23वें ओवर में हेटमायर ने राशिद को एक चौका लगाकर टीम के 100 रन पूरे किए. राशिद ने इस ओवर में 9 रन दिए. निकोलस पूरन- 23 रन, शिमरोन हेटमायर- 22 रन. 24वें ओवर में स्टोक्स ने तीन रन दिए. 25वें ओवर में पूरन ने राशिद को छक्का लगाया. राशिद ने 12 रन दिए. निकोलस पूरन- 36 रन, शिमरोन हेटमायर- 23 रन.

वेस्टइंडीज 82/3 (16-20 ओवर)

16वें ओवर में मार्क वुड ने केवल एक रन दिया. 17वें ओवर में निकोलस पूरन और शिमरोन हेटमायर ने एक-एक चौका लगाया. 18वें ओवर में मार्क वुड ने वापसी की और केवल दो रन दिेए. 19वें ओवर में प्लंकट ने 4 रन दिए. 20वें ओवर में बेन स्टोक्स ने केवल तीन रन दिए. निकोलस पूरन- 14 रन, शिमरोन हेटमायर- 11 रन.

वेस्टइंडीज 60/3 (11-15 ओवर)

पहले पॉवरप्ले के बाद लियाम प्लंकट ने अपने अपने पहले ओवर में 5 रन दिए. इसके बाद मार्क वु़ड ने भी अपने पहले ओवर में केवल 1 रन दिया. 13वें ओवर में शाई होप ने अपनी पारी का पहला चौका लगाया और वेस्टइंडीज के 50 रन पूरे हुए. इसके बाद प्लंकट के इस ओवर की आखिरी गेंद पर गेल डीप स्क्वायर लेग पर जॉनी बेयरस्टो ने कैच किया. गेल के आउट होने के बाद अगले ही ओवर में शाई होप भी आउट हो गए. होप को मार्क वुड ने एलबीडब्ल्यू आउट कराया. अपायंर धर्मसेना ने पहले होप को नॉट आउट दिया था, लेकिन रीव्यू में होप अपना विकेट गंवा बैठे. होप 30 गेंदों पर केवल 11 रन ही बना सके. 15वें ओवर में केवल 4 रन निकले. निकोलस पूरन-3 रन, शिमरोन हेटमायर- 3 रन.

West Indies are 60/3 after 15 overs. Chris Gayle and Shai Hope were building a strong foundation, but England bounced back with wickets in overs to pull it back in Southampton. FOLLOW #ENGvWI https://t.co/icAuv8tQkh#WeAreEngland#MeninMaroon pic.twitter.com/y7ZcjlzamB — ICC (@ICC) June 14, 2019

वेस्टइंडीज 41/1 (6-10 ओवर)

गेल ने छठे ओवर में जोफ्रा आर्चर को लगातार दो चौके लगाए. 7वें ओवर की पहली गेंद पर मार्क वुड ने क्रिस गेल का कैच छोड़ा. वोक्स दूसरा विकेट लेने से चूक गए. 8वें ओवर में गेल ने आर्चर को एक चौका लगाया. इसके बाद गेल ने 9वें ओवर में क्रिस वोक्स को एक चौका और एक छक्का लगाया. इसी ओवर में गेल इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए उन्होंने कुमार संगकारा को पीछे छोड़ा. दसवें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने तीन रन दिए. क्रिस गेल- 33 रन, शाई होप- 4 रन.

वेस्टइंडीज 8/1 (1-5 ओवर)

क्रिस वोक्स ने इंग्लैंड के लिए पहला ओवर मेडन फेंका इस ओवर में क्रिस गेल एक रन भी नहीं निकाल सके. दूसरे ओवर में जोफ्रा आर्चर ने केवल दो रन दिेए. तीसरे ओवर में वोक्स ने एविन लुईस को बोल्ड आउट कर दिया. चौथे ओवर में गेल ने जोफ्रा आर्चर को चौका लगाया. वोक्स ने पारी का पांचवा ओवर और खुद का दूसरा ओवर मेडन डाला. 5वें ओवर में शाई होप कोई रन नहीं निकाल सके. क्रिस गेल- 5 रन, शाई होप- 0 रन.

वेस्टइंडीज की टीम में तीन बदलाव हुए हैं . ईवान लुईस और आंद्रे रसेल की वापसी हुई है और शेनन गैब्रियल टूर्नामेंट का अपना पहला मैच खेल रहे हैं. वहीं इंग्लैंड की टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. गया है.

इंग्लैंड ने अपने तीन मैचों दो मैचों में जीत दर्ज की है और एक में उसे हार का सामना करना पड़ा है. इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश को हराया है. जबकि पाकिस्तान ने उसे मात दी है. वहीं वेस्टइंडीज टीम ने अपने तीन में से एक ही मैच में, पाकिस्तान के खिलाफ, जीत हासिल की है, लेकिन उसने एक ही मैच (ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ) गंवाया है. जबकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उसका मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था.

मौसम और पिच

साउथैंपटन में बारिश होने की संभावना बताई गई थी लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. हां बादल और सूरज आंख मिचौली जरूर खेल सकते हैं. पिच गेंदबाजों को केलिए मददगार हो सकती है, लेकिन शुरुआती ओवरों में ही. इसके बाद पिच बल्लेबाजों के लिए ही मुफीद रहेगी. टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करेगी इसकी संभावना ज्यादा है.

दोनों टीमों का रिकॉर्ड

विश्व कप में दोनों टीमों का आमना सामना कुल छह बार हो चुका है. इनमें से वेस्टइंडीज को केवल पहले मैच में ही जीत मिली है जो कि 1979 में खेला गया था. इसके बाद से इंग्लैंड 5 मैच जीता है. वहीं इस साल दोनों टीमें आपस में 5 बार मुकाबला कर चुकी हैं. इनमें से दोनों ने दो-दो मैच जीते हैं और एक का नतीजा नहीं निकल सका है.

बहुत मजूबत टीम के रूप में उभर रही है विंडीज

विश्व कप के प्वाइंट टेबल में विंडीज की टीम भले ही इंग्लैंड से कम दिखती हो, लेकिन ऐसा है नहीं दोनों ही टीमों के बीच कड़ी टक्कर होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है. इंग्लैंड ने अपने तीनों मैचों में 300 से ज्यादा रन बनाए हैं और कहा जाता है कि उसकी टीम में कोई टेलएंडर नहीं है. बांग्लादेश के खिलाफ टीम ने छह विकेट के नुकसान पर 386 रन बनाए थे जिसमें जेसन रॉय का शतक शामिल था. रॉय, जोए रूट, जोस बटलर, बेन स्टोक्स, कप्तान इयोन मोर्गन के सामने यह सभी गेंदबाज कड़ी चुनौती पेश करने का दम रखते हैं.

टीमें (संभावित) :-

वेस्टइंडीज : जेसन होल्डर (कप्तान), क्रिस गेल, इविन लुइस, शिमरोन हेटमायेर, आंद्रे रसेल, कार्लोस ब्रैथवेट, निकोलस पूरन (विकेटकीपर), शाई होप (विकेटकीपर), ओशाने थॉमस, शैनन गैब्रिएल, शेल्डन कॉट्रेल

इंग्लैंड : इयोन मोर्गन (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, जॉनी बेयरस्टो, जोस बटलर (विकेटकीपर), लियाम प्लंकट, आदिल राशिद, जोए रूट, जेसन रॉय, बेन स्टोक्स, क्रिस वोक्स, मार्क वुड.