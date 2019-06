World Cup INDvsPAK Match Updates: टीम इंडिया का तीसरा विकेट गिरा, हार्दिक हुए आउट

मैनचेस्टर:आईसीसी विश्व कप 2019 (World Cup 2019) मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच मैच में टीम इंडिया टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी कर रही है. इस मुकाबले पर सभी की नजरें हैं और यह मुकाबला खास इसलिए भी है क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच इस मैच से पहले जो मैच खेला गया था वो था आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी-2017 का फाइनल जहां भारत को मात मिली थी.

रत 286/3 (44 ओवर)

मोहम्मद आमिर के ओवर में पहले विराट ने चौका लगाया. फिर हार्दिक चौका लगाकर बाबर आजम को कैच देकर आउट हो गए. हार्दिक ने 19 गेदों पर 26 रन की पारी खेली. विराट ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की. ओवर से 12 रन निकले. विराट कोहली- 56 रन. एमएस धोनी- 0 रन.

भारत 274/2 (43 ओवर)

पांड्या ने हसन अली को एक चौका और छक्का लगाया. ओवर से 13 रन निकले. विराट कोहली- 48 रन. हार्दिक पांड्या 22 रन.

भारत 261/2 (42 ओवर)

विराट ने रियाज को चौका लगाया. विराट कोहली- 47 रन. हार्दिक पांड्या 10 रन.

भारत 254/2 (41 ओवर)

टीम इंडिया के 250 रन पूरे. हसन अली ने छह रन दिए. विराट कोहली- 41 रन. हार्दिक पांड्या 9 रन.

भारत 248/2 (36-40 ओवर)

36वें ओवर में 9 रन निकले. रोहित का रियाज को चौका. 37वें ओवर में इमाद वसीम ने 5 रन दिए. 38वें ओवर में 10 रन आए. रोहित ने रियाज को चौका लगाया. 39वें ओवर में रोहित शर्मा हसन अली को चौका लगाने के बाद वहाब रियाज को कैच देकर आउट हुए. रोहित 113 गेंदों में 140 रन बनाए. 40वें ओवर में विराट ने शादाब को चौका लगाया और 10 रन निकले. विराट कोहली- 39 रन. हार्दिक पांड्या 5 रन.

भारत 206/1 (31-35 ओवर)

31वें ओवर में आमिर ने ओवर में 9 रन दिए. विराट कोहली ने मोहम्मद आमिर को चौका लगाया. 32वें ओवर में शादाब खान ने ओवर में 6 रन दिए. इमाद वसीम ने 33वें ओवर में 4 रन दिए. 34वें ओवर में 8 रन आए.रोहित शर्मा के शादाब को चौका लगाया. 35वें ओवर में टीम इंडिया के 200 रन पूरे. रोहित शर्मा ने इमाद वसीम को चौका लगाया. रोहित शर्मा- 119 रन, विराट कोहली- 24 रन.

भारत 172/1 (26-30 ओवर)

26वें ओवर में टीम इंडिया के 150 रन पूरे हुए. रियाज ने दिए 5 रन. 27वें ओवर में रोहित ने हसन अली को छक्का लगाया. अली ने ओवर में 9 रन दिए. 28वें ओवर में रियाज ने चार रन दिए. 29वें ओवर में मोहम्मद आमिर ने एक रन दिया. रोहित शर्मा ने 30वें ओवर में अपनी सेचुरी पूरी की. रोहित का शतक केवल 85 गेंदों में आया. रोहित शर्मा- 100 रन, विराट कोहली- 9 रन.

भारत 146/1 (21-25 ओवर)

23 वें ओवर में केएल ने छक्का और रोहित ने एक चौका लगाया. मोहम्मद हफीज ने अपने पहले ओवर में 11 रन दिए. 24वें ओवर में वहाब रियाज ने डेंजर एरिया में भागने की वार्निंग मिलने के बाद जैसे ही अगली गेंद पर अपने बॉलिंग साइड बदली. उन्हें केएल राहुल के विकेट के रूप में सफलता मिली. राहुल ने बाबर आजम को कैच दिया. वे 78 गेदों में 57 रन बनाए. रियाज के ओवर में 2 रन गए. 25वें ओवर में रोहित ने हसन अली को चौका लगाया. अली ने दस रन दिए. रोहित शर्मा- 81 रन, विराट कोहली- 3 रन

21 वें ओवर में शादाब खान ने 7 रन दिए.22वें ओवर में शोएब मलिक के पहले ओवर में केएल राहुल ने छक्का लगाकर अपनी फिफ्टी पूरी की. केएल ने 68 गेंदों में हाफ सेंचुरी लगाई.

भारत 105/0 (16-20 ओवर)

16वें ओवर में रोहित ने शादाब को एक चौका लगाया. 17वें ओवर में इमाद वसीम ने छह रन दिए. 18वें ओवर में टीम इंडिया के 100 रन पूरे हुए. शादाब खान ने केवल दो रन दिए. 19वें ओवर में इमाद वसीम ने और 20वें ओवर में शादाब खान केवल दो-गो रन दिए. रोहित शर्मा- 63 रन, केएल राहुल- 39 रन.

भारत 87/0 (11-15 ओवर)

11 वें ओवर में केएल राहुल ने इमाद को चौका लगाया. इस ओवर में 9 रन निकले. इसके बाद रोहित शर्मा ने शादाब खान को दो चौके और एक छक्का लगाया और अपनी फिफ्टी पूरी की. रोहित ने 34 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी लगाई. 13वें ओवर में इमाद वसीम ने केवल 1 रन दिया. 14वें ओवर में शादाब खान ने वापसी कर केवल तीन रन दिए. 15वें ओवर में इमाद वसीम ने तीन रन दिए. रोहित शर्मा- 58 रन, केएल राहुल- 33 रन.

122* v

57 v

भारत 53/0 (6-10 ओवर)

8वें ओवर में वहाब रियाज के पहले ओवर में रोहित ने एक चौका लगाया. 9वें ओवर में इमाद वसीम ने अपने पहले ओवर में केवल 4 रन दिए. 10 वें ओवर में रोहित शर्मा रन आउट होने से बचे. फखर जमां ने गलत छोर पर गेंद फेंक दी. रोहित ने आखिरी गेंद पर रियाज को एक चौका लगाकर टीम इंडिया की फिफ्टी पूरी की. रोहित शर्मा- 37 रन, केएल राहुल- 14 रन

छठे ओवर में रोहित शर्मा ने हसन अली को एक चौका और छक्का लगाया. सातवें ओवर में मोहम्मद आमिर ने केवल तीन रन दिए.

भारत 32/0 (6 ओवर)

रोहित शर्मा ने हसन अली को एक चौका और छक्का लगाया. रोहित शर्मा- 25 रन, केएल राहुल- 7 रन.

भारत 20/0 (1-5 ओवर)

मोहम्मद आमिर ने पहला ओवर मेडन फेंका, केएल राहुल इस ओवर में कोई रन नहीं निकाल सके. दूसरे ओवर में रोहित शर्मा ने हसन अली को चौका लगाया. केएल राहुल ने तीसरे ओवर में खाता खोला. मोहम्मद आमिर ने इस ओवर में केवल दो रन दिए. चौथे ओवर में रोहित ने हसन अली को चौका लगाया. पांचवे ओवर में केएल ने आमिर को चौका लगाया. रोहित शर्मा- 14 रन, केएल राहुल- 6 रन.

टीम इंडिया की पारी की शुरुआत रोहित शर्मा के साथ केएल राहुल ने कर रहे हैं. पाकिस्तान के लिए पहला ओवर मोहम्मद आमिर फेंक रहे हैं.

यह हुए हैं बदलाव

टीम इंडिया में शिखर धवन की जगह विजय शंकर को शामिल किया गया है. पाकिस्तान की टीम में शादाब खान की वापसी हुई शाहीन अफरीदी नहीं खेल रहे हैं.

टॉस से ठीक पहले बारिश नहीं हुई. बादलों ने कुछ रोशनी कम जरूर की, लेकिन केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए. यानि कम रोशनी की वजह से भी मैच रुकने की संभावना नहीं हैं टॉस समय पर होगा.

पिच का मिजाज

मैच से पहले की रात को बारिश होने के कारण पिच में गेंदबाजों को शुरुआती फायदा मिल सकता है, लेकिन अगर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम विकेट बचा जाती है तो उसे फायदा मिल सकता है, वहीं पहले टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद करने वाली होगी तो अब वह पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी.पिच अंदर से सूखी है. और बल्लेबाजों को आमतौर पर मदद मिलेगी लेकिन शुरुआती ओवर अहम होंगे यह तय है.

मौसम हैं ये तेवर हैं फिलहाल

इस समय, यानि मैच शुरु होने से डेढ़- दो घंटे पहले मैनचेस्टर में बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन बादल दिखाई जरूर दे रहे थे. मौसम विभाग के मुताबिक मैच पूरी तरह से बारिश से धुल जाए, इसकी संभावना नहीं है. इसके अलावा मैच समय से शुरू होनी की संभावना भी ज्यादा है. हालांकि शनिवार-रविवार की रात को और रविवार को सुबह मैनचेस्टचर में बारिश जरूर हुई थी, जिस तरह से बताया जा रहा था कि बारिश मैच में खासा खलल डालेगी, ऐसा नहीं हैं. शनिवार को ही फैंस ने मैनचेस्टचर वेदर को जम कर सर्च किया. अब फैंस में मौसम को लेकर खुशी है कि फिलहाल बारिश नहीं हो रही है. लेकिन बादलों की मौजूदगी बनी हुई है.

टीमें :

भारत : विराट कोहली (कप्तान), जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल, महेंद्र सिंह धोनी (विकेटकीपर), केदार जाधव, भुवनेश्वर कुमार, हार्दिक पांड्या, लोकेश राहुल, विजय शंकर, रोहित शर्मा, कुलदीप यादव.

पाकिस्तान : सरफराज खान (कप्तान/विकेटकीपर), फखर जमन, इमाम-उल-हक, बाबर आजम, शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज, शादाब खान, इमाद वसीम, हसन अली, वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर.