Ayodhya: पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ पर पत्नी को दे दिया तीन तलाक, अयोध्या का चौंकाने वाला मामला

Ayodhya News: उत्तर प्रदेश के बहराइच से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां अयोध्या में हुए विकास कार्यों की तारीफ करने पर एक मुस्लिम महिला को उसके ससुराल वालों ने प्रताड़ित किया. उसके पति ने उसे तीन तलाक दे दिया. पीड़िता को उसके ससुरालियों ने मायके भेज दिया. पुलिस ने शिकायत मिलने पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

बहराइच की रहने वाली महिला की अयोध्या में शादी हुई थी. शहर में घूमते वक़्त वहां के विकास से प्रभावित होकर महिला ने तारीफ की तो ससुराल वाले नाराज हो गए. महिला ने शिकायत में कहा कि हम वहां शहर का माहौल देखे तो हमें बहुत अच्छा लगा. हमने योगी जी और मोदी जी की तारीफ की. ससुराल वालों को यह पसंद नहीं आया. ससुराल वालों ने मेरे साथ मारपीट की और मुझे मायके भेज दिया.

#WATCH | Bahraich, Uttar Pradesh: A woman Mariam files a case against her husband alleging she was given triple talaq (divorce) by her husband after she praised PM Modi and CM Yogi Adityanath for development of Ayodhya City

She says, "I am from a village and when I saw the city,… pic.twitter.com/wxrMXtZHS3

