SSC GD Result 2023: एसएससी जीडी 2023 रिजल्ट जारी, ये रही मेरिट लिस्ट और कटऑफ मार्क्स

SSC GD Constable 2023: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने 8 अप्रैल को एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल परीक्षा 2023 में उम्मीदवारों की सेलेक्शन लिस्ट जारी कर दी है. कुल 3,70,657 कैंडिडेट्स को भर्ती के अगले राउंड शारीरिक परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है. कुल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में से 43434 महिला और 3,27,223 पुरुष हैं. सेलेक्शन लिस्ट के साथ एसएससी ने परीक्षा के कट-ऑफ नंबर जारी किए हैं.

SSC GD Constable Result 2023



एसएससी जीडी 2023 एग्जाम के रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक आयोग द्वारा उपलब्ध कराया गया है. 10 जनवरी से 13 फरवरी, 2023 तक आयोजित एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2022-23 में लगभग 30,41,284 कैंडिडेट्स उपस्थित हुए थे. ऐसे उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट पर जाकर एसएससी जीडी कांस्टेबल रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ऑप्शनल रूप से वे एसएससी जीडी 2023 रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं.

SSC GD Constable Result 2022: When and How to Download SSC GD ScoreCard 2023 ?

सेलेक्ट होने वाले और सेलेक्ट नहीं होने वाले सभी उम्मीदवारों का स्कोरकार्ड आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा. उम्मीदवार अपने अकाउंट में लॉगिन करके 27 अप्रैल से 23 मई तक एसएससी जीडी मार्क्स डाउनलोड कर सकते हैं.

SSC GD Result 2023: Details Mentioned on GD Result 2023

कैंडिडेट का नाम

कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर

कैंडिडेट का रोल नंबर

लिंग (पुरुष/महिला)

कैंडिडेट की कैटेगरी

एग्जाम की तारीख

SSC GD Final Answer Key 2023

आयोग ने 17 अप्रैल 2023 को परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी करने का फैसला लिया. फाइनल आंसर की उम्मीदवारों द्वारा पेश की गई आपत्तियों के आधार पर तैयार की गई.

SSC GD Constable Result 2023 Cut-Off Marks चेक करने का डायरेक्ट लिंक

SSC GD Constable PET/PST 2023

सीआरपीएफ लिखित परीक्षा में सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी)/शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) आयोजित करेगा. एसएससी जीडी पीईटी/पीएसटी 15 अप्रैल 2023 से आयोजित किया जाएगा. एसएससी जीडी पीईटी/पीएसटी एडमिट कार्ड जल्द ही कभी भी अपलोड किया जाएगा. उम्मीदवार एसएससी जीडी फिजिकल एडमिट कार्ड सीआरपीएफ की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं.

