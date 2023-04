UP Board Result 2023: रिजल्ट जारी होने पर ऐसे निकालें अपनी Percentage और जानें फेल हुए या पास

UP Board 10th-12th Result 2023: यूपी बोर्ड की तरफ से आज 25 अप्रैल 2023 को दोपहर 1:30 बजे हाईस्कूल और इंटर की रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा. रिजल्ट जारी करते ही छात्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upresults.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे. रिजल्ट में दिए गए मार्क्स के मुताबिक, जो छात्र अपना टोटल परसेंटेज निकालना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए फॉर्मूले के जरिए अपना टोटल परसेंटेज निकाल सकते हैं.

How to Check Class 10th-12th UP Board Exam Percentage: इस फॉर्मूले के जरिए निकालें अपनी परसेंटेज



यूपी बोर्ड की तरफ से हर एक परीक्षा 100 मार्क्स की ली गई थी. वहीं परीक्षा कुल 5 या 6 विषयों की हुई थी. ऐसे में अगर मान लें कि यूपी बोर्ड की परीक्षा कक्षा 10वी व 12वीं के लिए 6 विषयों के लिए हुई थी, तो ऐसे में आप सबसे पहले आपके द्वारा प्राप्त किए गए मार्क्स का जोड़ (Sum) निकाल लें. इसके बाद आप उसे 6 विषयों के टोटल मार्क्स यानी 600 से भाग (Divide) कर दें. इसके बाद जो नंबर आएगा आप उसे 100 से गुणा (Multiply) कर लें. आपका पासिंग परसेंटेज आसानी से निकल जाएगा.

Total Percentage = Achieved Marks / Total Marks x 100

UP Board Class 10th-12th Passing Criteria: इतने प्रतिशत मार्क्स लाने वाला छात्र ही होगा पास

बता दें कि यूपी बोर्ड की कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षा को पास करने के लिए, छात्रों को हर एक विषय में पास होने के लिए कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे. इससे कम अंक प्राप्त करने वाले छात्र को फेल समझा जाएगा और एक या दो सब्जेक्ट में फेल होने वाले छात्र को कंपार्टमेंट की परीक्षा देनी होगी. वहीं, दो से अधिक सब्जेक्ट में फेल होने वाले छात्र को पूरी तरह से फेल समझा जाएगा और उन्हें दोबारा से अपनी क्लास रिपीट करना पड़ेगी.

UP Board 10th-12th Result 2023: कैसे चेक करें यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं-12वीं का रिजल्ट?

1. छात्र सबसे पहले यूपीएमएसपी की आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in या results.upmsp.edu.in पर जाएं.

2. इसके बाद होम पेज पर दिए गए यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं-12वीं रिजल्ट 2023 के लिंक पर क्लिक करें.

3. अब आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी.

4. आप यहां अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड दर्ज करें.

5. आपका स्कोरकार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.

6. आप भविष्य के लिए इसे डाउनलोड कर इसका एक प्रिंटआउट निकाल कर अपने पास जरूर रख लें.

ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले ताज़ा ख़बर अभी पढ़ें सिर्फ़ Zee News Hindi पर। आज की ताजा ख़बर, लाइव न्यूज अपडेट, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज़ वेबसाइट Zee News हिंदी।