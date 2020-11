Workplace Emotions: आम बोलचाल में शामिल करें English के ये वाक्य, जबर्दस्त जमेगा Impression

नई दिल्ली: आज-कल की प्रतिस्पर्धा भरी जिंदगी में खुद को एक्सप्रेस करना सबसे बड़ी कला है. अब आम बोलचाल में भी अंग्रेजी के शब्दों और वाक्यों का इस्तेमाल किया जाना बेहद सामान्य बात है. ऐसे में अगर आप अपनी बातों को अंग्रेजी में दूसरों को अच्छी तरह से समझा पाए तो इंप्रेशन (Impression) भी अच्छा पड़ता है और आप कॉन्फिडेंट भी फील करते हैं. कुछ ऐसे खास वाक्य होते हैं, जिन्हें आप मूड के हिसाब से कहीं भी सेट कर सकते हैं. इंग्लिश स्पीकिंग ट्रेनर (English Speaking Trainer) पूजा शर्मा बता रही हैं कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस या इमोशंस, जो सुनने वालों के दिलों को छू जाते हैं.

बेहद आसान है अंग्रेजी बोलना

इस लेख में हम कुछ इस तरह के इमोशंस की बात करेंगे जो हमारे वर्कप्लेस पर, हमारी पढ़ाई की जगह पर (जैसे स्कूल, कॉलेज) या कभी-कभी घर पर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं. अंग्रेजी के ये वाक्य गुस्सा, झुंझलाहट, डिप्रेशन यानी तनाव, सकारात्मकता, किसी का उत्साह बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.

कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं, जिनमें हम सिर्फ डोंट का यूज करते हैं. तो सोचिए अगर आपके पास हर मूड के हिसाब के सही और सटीक वाक्य हों तो इंप्रेशन कितना अच्छा पड़ सकता है.

पॉजिटिव मूड के लिए वाक्य (Positive Emotions)

सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव यानी सकारात्मक मूड (Positive Mood) की. पॉजिटिविटी मतलब किसी भी बात के ब्राइटर साइट को देखना, किसी परिस्थिति को लेकर पॉजिटिव अप्रोच रखना. अगर आपको अपनी पॉजिटिविटी शो करनी है तो आप दिए गए वाक्यों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं. आप इन वाक्यों को किसी और से भी कह सकते हैं और खुद पर भी आजमा सकते हैं.

1. खुद पर विश्वास करो- Believe in yourself

2. मेहनत का फल जरूर मिलेगा- Hard work will pay for sure

3. संसार आश्चर्य और चमत्कारों से भरा हुआ है यानी कभी भी कुछ अच्छा हो सकता है- World is full of surprises

4. कभी भी हिम्मत मत हारो- Never lose hope

5. यह शानदार नया दिन है एक नई शुरुआत करो- It's a bright sunny day, let's get a new start

ऊपर बताया गया हर वाक्य पॉजिटिविटी से भरा हुआ है. ये वाक्य आपके पॉजिटिव मूड को अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं.

गुस्से के भाव (Anger)

गुस्सा एक बहुत ही आम सा इमोशन है. हमें ऐसी किसी भी परिस्थिति में गुस्सा आ सकता है, जैसे जब हम स्ट्रेस में होते हैं या कोई काम अपनी मर्जी से नहीं हो रहा होता है. अपने गुस्से को एक्सप्रेस करने के लिए भी हमारे पास अंग्रेजी के अच्छे सेंटेंस होने चाहिए, जिनमें इमोशंस भी दिखें और वे अभद्र भी न हों.

1. मुझे धमकी मत देना- Don't threaten me

2. तुम मुझे क्यों नहीं समझते?- Why don't you understand me?

3. दखलअंदाजी मत करो/ इन सब से दूर रहो- You stay out of this

4. मुझे घूरना बंद करो या मुझे मत घूरो- Stop staring at me

5. उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा- He needs to be taught a lesson

जब आप किसी से नाराज होते हैं, उस समय यदि सही वाक्य और सही शब्दों के साथ आप अपनी बात कहें तो उसका इंपैक्ट सही जगह पड़ता है.

डिप्रेशन के भाव (Depression)

डिप्रेशन यानी अवसाद, आज-कल की स्ट्रेस भरी लाइफ में डिप्रेस हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है. कभी माहौल तो कभी परिस्थितियां हमें तनाव का शिकार बना देती हैं. ऐसे समय पर अपनी बात को दूसरों को कैसे समझाएं, जानिए यहां.

1. भाग्य ने मेरा साथ कभी नहीं दिया- Luck never favours me

2. अब इस समय मेरा साथ मत छोड़ो- Don't back out now

3. तुम किसी काम के नहीं हो- How hopeless are you!

4. तुम्हारा तो भाग्य ही खराब है- Your luck is so bad or you are unlucky

5. तुम्हें कुछ नहीं आता/ तुम किसी काम के नहीं हो- You know nothing/ you are good for nothing

इन वाक्यों से आप अपना तनाव या नकारात्मकता दूसरों को जाहिर कर सकते हैं

तारीफ के भाव (Appreciation)

अगला भाव है किसी के अच्छे काम पर उसकी तारीफ करना. चाहे आप बॉस हों या एंप्लॉई, अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो उसकी तारीफ तो बनती है. जैसे आप अपने अच्छे कामों पर तारीफ एक्सपेक्ट करते हैं तो आपको दूसरों की तारीफ करना आना भी चाहिए. जानिए, इंग्लिश में कैसे करें किसी की तारीफ.

1. तुम तो शानदार हो- Oh! you are a rockstar

2. तुम तो दिन पर दिन बेहतरीन होते जा रहे हो- You are upgrading yourself day by day

3. तुम दूसरों के लिए उदाहरण हो- You are an example for others/you are an inspiration

4. तुम मेरे सच्चे दोस्त हो- You are true friend of mine/ you are an angel.

5. तुमने मेरे जीवन को उजाला कर दिया है- You light up my life

6. आज तक मैं जितने लोगों से मिला हूं उसमें तुम सबसे शानदार हो- You are the most generous person I know

इन बातों से अगर आप किसी की भी तारीफ करेंगे तो सच मानिए आपकी बॉन्डिंग और भी मजबूत हो जाएगी और वह सच में खुश हो जाएगा.

प्रेरित करने के भाव (Motivation)

अगला एक्सप्रेशन है मोटिवेशन यानी किसी को किसी अच्छे काम के लिए प्रेरित करना या कभी कभी खुद को भी इस प्रेरणा की बड़ी जरूरत होती है. जानिए कुछ प्रेरणादायक वाक्य.

1. अपने आपको खुद प्रेरित करिए क्योंकि कोई और आपके लिए नहीं करेगा- Push yourself because no one else is going to do it for you

2. सपने देखिए! इच्छा करिए और पूरा करिए- Dream it, wish it, do it

3. मेहनत का फल मीठा होता है- The harder you work for something, the greater you will feel when you achieve it

4. तब मत रुकिए जब आप थक जाए, तब रुकिए जब आपका लक्ष्य मिल जाए- Don't stop when you are tired, stop when you are done

5. अवसर को बनाइए, उसका इंतजार मत करिए- Don't wait for opportunity, create it

झुंझलाहट का भाव (Irritation)

जब कोई चीज समय पर न हो रही हो या फिर आप के हिसाब से न हो रही हो पर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो फिर एक अजीब सी फीलिंग होती है, जिसे हम इर्रीटेशन कहते हैं. तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए कुछ वाक्य होते हैं.

1. मुझे इग्नोर मत करो- Dont ignore me.

2. मुझसे मजाक कर रहे हो?- Are you kidding me?

3. मुझे मजाक पसंद नहीं- I don't like mockery.

4. क्या तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं?- Are you getting me what I am saying?

5. क्या बकवास है क्या गड़बड़ कर रखी है?- What mess is this/ it's such a chaos.

मना करना भी सीखें (Learn to Say No)

कुछ वाक्य सिर्फ किसी बात को मना करने के लिए ही बोले जाते हैं, जिनके आगे हम don't का प्रयोग करते हैं.

1. मुझसे मत उलझो- Don't mess with me

2. भविष्य में ऐसा मत करना- Don't do it in future

3. मुझसे यह उम्मीद मत रखना- Don't expect this from me

4. मुझे छूने की हिम्मत मत करना- Don't you dare to touch me

5. इतनी चिड़चिडे मत बनो- Don't be so irritating

तो देखा आपने अंग्रेजी भाषा में भी हर तरीके के भाव को प्रकट करने के लिए अच्छे और असरदार सेंटेंसेस होते हैं, बस जरूरत है उन्हें सही जगह पर यूज करने की.

