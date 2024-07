माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस ठप: मुंबई एयरपोर्ट पर फंस गए अर्जुन रामपाल, लेनी पड़ी दूसरी फ्लाइट

शुक्रवार को दुनियाभर में हाय-तौबा मच गया जब क्राउडस्ट्राइक के अपडेट से माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस ठप हो गई. इसका असर एविएशन सेक्टर, बैंकिंग सर्विसेस और कई इमरजेंसी सेवाओं पर पड़ा. देशभर के एयरपोर्ट से लोगों के वीडियोज सामने आए जिनकी फ्लाइट में देरी हो गई. अब बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल का रिएक्शन भी माइक्रोसॉफ्ट आउटेज पर सामने आया है.

Microsoft 365: अर्जुन रामपाल ने मुंबई एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत की. उन्होंने माना कि माइक्रोसॉफ्ट आउटेज की वजह से एयरलाइन सेवाएं इफेक्ट हुई हैं. उन्होंने कहा, 'हां ये सच है. इनकी सेवाएं बंद है. मुझे नहीं पता आखिर क्या हुआ है. अब मैंने दूसरी एयरलाइन की टिकट ली हैं. अब मैं रवाना हो रहा हूं.'

माइक्रोसॉफ्ट के कस्टमर्स

बात करें माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के कस्टमर्स की तो दुनियाभर में कई बड़े बड़े ब्रांड, सेक्टर और चैनल्स इससे जुड़े हुए हैं. सीमेंस, एचपी, वॉलमार्ट, कोका-कोला, शेवरॉन, चिल्ड्रेन्स मर्सी, नासा, द अमेरिकन रेड क्रस, बैंक ऑफ अमेरिका से लेकर व्हर्लपूल जैसी बड़ी कंपनियां इसके भरोसे हैं.

#WATCH | Microsoft outage affecting flight operations: Bollywood actor Arjun Rampal, who arrived at the Mumbai airport; says, "Their servers are down, I don't know what has happened. I also have a ticket of another airline. I am going there..." pic.twitter.com/DqBBVU6r88

