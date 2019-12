श्रीराम लागू के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जताया दुख, ट्वीट में लिखी भावुक बात!

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी और मराठी फिल्मों के दिग्गज अभिनेता श्रीराम लागू के निधन के एक दिन बाद बुधवार को कहा कि अभिनेता को उनके योगदान के लिए आगामी कई वर्षो तक किया जाएगा.

मोदी ने ट्वीट किया, "श्रीराम लागू ने बहुमुखी प्रतिभा और प्रखरता का परिचय किया. वर्षों तक, उन्होंने शानदार अभिनय से दर्शकों का मनोरंजन किया. उनका काम आगामी वर्षों में याद किया जाएगा. उनके निधन से दुखी हूं. उनके प्रशंसकों के लिए संवेदना. ओम शांति."

Dr. Shreeram Lagoo personified versatility and brilliance. Through the years, he enthralled audiences with outstanding performances. His work will be remembered for years to come. Anguished by his demise. Condolences to his admirers. Om Shanti.

