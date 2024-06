शादी के 5वें दिन सोनाक्षी सिन्हा ने लिया बड़ा फैसला, वायरल हो गया ये बड़ा अपडेट

Sonakshi Jaheer Wedding: नई नवेली दुल्हन सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) जहीर इकबाल के प्यार में पूरी तरह से रंग गई हैं. हाल ही में सोनाक्षी लेट नाइट शादी के बाद रेस्टोरेंट में चिल करती दिखीं तो वहीं अब मिसेज इकबाल बनते ही एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर बड़ा बदलाव किया है. खास बात है कि एक्ट्रेस की देखा देखी उनके पति ने भी यही बदलाव इंस्टाग्राम पर किया.

बदली प्रोफाइल डीपी

सोनाक्षी सिन्हा ने शादी के चौथे दिन लेट नाइट अपनी प्रोफाइल डीपी बदल ली है. सोनाक्षी ने पहले डीपी सिर्फ अपनी अकेले की लगाई हुई थी. लेकिन अब एक्ट्रेस ने शादीशुदा होते ही पति जहीर इकबाल के साथ रोमांटिक प्रोफाइल पिक लगाई है. फोटो में एक्ट्रेस सुर्ख लाल रंग की वेडिंग रिसेप्शन वाली साड़ी पहनी हुई हैं. तो वहीं जहीर एक्ट्रेस पर प्यार लुटा रहे हैं.

जहीर ने भी सोनाक्षी को किया फॉलो

सोनाक्षी के बाद जहीर (Jaheer Iqbal) ने भी अपनी प्रोफाइल डीपी बदलकर सोनाक्षी वाली सेम तस्वीर लगाई है. फोटो में दोनों के बीच प्यार और जबरदस्त बॉन्डिंग दिखी. हालांकि सोनाक्षी ने अपनी डीपी तो बदल ली लेकिन अपना नाम अभी तक नहीं बदला है. सोशल मीडिया पर उनका नाम अभी भी सोनाक्षी सिन्हा ही लिखा है.

लेट नाइट की आउटिंग

सोनाक्षी सिन्हा पति जहीर इकबाल के साथ लेट नाइट रेस्टोरेंटे में भी स्पॉट हुईं. इस दौरान एक्ट्रेस रेड कलर की ड्रेस पहने दिखीं तो वहीं जहीर व्हाइट शर्ट में दिखे. इन दोनों ने पैप्स को देखते ही जमकर पोज दिए. इस गेट टू गेदर में सोनाक्षी के साथ उनके कई दोस्त और वेटरन एक्ट्रेस पूनम ढिल्लन भी नजर आईं.

With an attitude of gratitude we would like to thank everyone for celebrating with us on our special day seems to be the 'wedding of the century' with your warmth, love, congratulatory messages for our darling daughter #SonakshiSinha with #ZaheerIqbal as they start a new chapter… pic.twitter.com/sTveotv9CK

— Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) June 26, 2024