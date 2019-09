FWICE का नोटिस मिलने के बाद इन गायकों ने पाकिस्तानी कलाकार के साथ कैंसिल किया शो

नई दिल्ली: फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (Federation of Western India Cine Employees) ने गायक अनूप जलोटा (Anoop Jalota) और तलत अजीज (Talat Aziz) से अपील की थी कि वे पाकिस्तानी अभिनेताओं के साथ लंदन में होने वाले शो से अपना नाम वापस ले लें. इसके बाद अनूप जलोटा और तलत अजीज सहित कुमार सानू, उदित नारायण, अल्का याग्निक ने भी इस शो को कैंसिल कर दिया है. इस बात की जानकारी एफडब्ल्यूआईसीई के मुख्य सलाहकार अशोक पंडित ने रविवार को अपने ट्विटर पर दी. इसके साथ ही एसोसिएशन ने शान से भी अपील की है कि वह अपना नाम वापस ले लें, लेकिन शान ने अभी तक इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है.

#FWICE thanks @anupjalota @TalatAziz2 #KumarSanu #UditNarayan #AlkaYagnik fr accptng our reqsts & withdrawing frm their shows promoted by Pak ntnl in America & London. A letter is also snt to @singer_shaan fr cancelling hs show prmtd by #KarlKalra who is also prmtng @RFAKWorld

इससे पहले शनिवार को अशोक पंडित ने ट्वीट किया था, "एफडब्ल्यूआईसीई की ओर से अनूप जलोटा और तलत अजीज से अपील की जा रही है कि वे पाकिस्तानियों के साथ होने वाले शो से हट जाएं." ट्वीट में दावा करते हुए कहा गया था, "अनूप जलोटा के शो का प्रोमो भारत विरोधी है." एफडब्ल्यूआईसीई ने तलत अजीज को एक नोटिस जारी करते हुए कहा था, "हमें एक पोस्टर मिला है, जिससे पता चला कि आप अमृता चटर्जी के साथ 12 और 13 अक्टूबर 2019 को लंदन में पाकिस्तान के कलाकार तारी खान के साथ लाइव कॉन्सर्ट में हिस्सा ले रहे हैं." नोटिस में कहा गया था, "हमने पहले ही अपना निर्देश दे दिया है कि कोई भी भारतीय कलाकार, गायक, डांसर, एंकर आदि दोनों देशों के बीच मौजूदा खतरनाक स्थिति के मद्देनजर पाकिस्तान के नागरिकों और कलाकारों के साथ काम नहीं करेगा." इसके बाद कहा गया था, "आप दोनों से विनम्र निवेदन है कि देश की गरिमा और सम्मान बनाए रखने के लिए इस शो को तुरंत रद्द कर दें. आप एक भारतीय हैं, जिसके लिए आपको गर्व होना चाहिए."

#FWICE writes to @singer_shaan to cancel his shows which are promoted by #KarlKalra as he is promoting Pakistani artistes like @RFAKWorld in America, Canada & London. #FWICE is quite sure that the request will be responded positively. pic.twitter.com/pXai0T3gTV

