फिल्म 'चेहरे' के कुछ सीन के निर्देशक हैं अमिताभ बच्चन, इस इंसान ने खोला राज!

नई दिल्ली: प्रोड्यूसर आनंद पंडित ने कहा कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने फिल्म 'चेहरे (Chehre)' की मेकिंग को लेकर अपने कुछ विचार साझा करने के साथ-साथ आने वाली फिल्म के कुछ दृश्यों का निर्देशन भी किया है.

पंडित ने कहा, "फिल्म 'चेहरे' के इस शूट ने हमें लाइफटाइम की यादें दी हैं. शूट के खत्म होने तक हम सभी भावुक हो गए थे. यह कई वजह से बेहद खास है. तापमान के शून्य से नीचे चले जाने पर जब हमें लगा था कि शूट अब मुमकिन नहीं है, वह बच्चन सर ही थे जो सबसे पहले पहुंचते थे."

Great things take time, as they should. It’s a short wait of just five months... Mark your date for the summer of 2020, on April 24th, for #Chehre will be unveiled!

Starring: @SrBachchan @emraanhashmi @kriti_official @annukapoor_ @Tweet2Rhea #RaghubirYadav #DhritimanChatterjee pic.twitter.com/OhKdRRVeI3

— Anand Pandit (@anandpandit63) November 8, 2019