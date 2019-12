पिता हरिवंश राय बच्चन के लिए पोलैंड के चर्च में प्रार्थना करते हुए भावुक हुए अमिताभ

नई दिल्ली : बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) इन दिनों पोलैंड में हैं. बिग बी ने कुछ तस्वीरें शेयर करके वहां जाने का कारण बताया है. दरअसल, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि ये वो देश है, जो बाबू जी को सम्मानित करने जा रहा है.एक बेटे के तौर पर मैं खुद भाग्यशाली मानता हूं. इसके साथ ही उन्होंने यूरोप के सबसे पुराने चर्च से भी फोटोज शेयर की हैं, यहां हरिवंश राय बच्चन को श्रद्धांजलि दी गई है.

अमिताभ ने पोलैंड के लोगों और बिशप का आभार भी जताया और लिखा कि पोलैंड में बाबूजी के लिए प्रार्थना, दिल को छू गया. यह भावुक कर देने वाली घड़ी है. उनकी आत्मा को शांति मिलेगी.

T 3581 - At one of the oldest Churches in Europe , in Poland a prayer for Babuji .. so touched and such an emotional moment .. his soul must be at peace and love ..

Thank you Bishop and the people of Poland .. such an honour pic.twitter.com/dkcjUpEEN0

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) December 15, 2019