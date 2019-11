Bigg Boss 13: सिद्धार्थ से हुआ झगड़ा तो असीम को लोग कहने लगे 'आतंकी'! शिकायत दर्ज

नई दिल्ली: 'बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13)' में जिस दिन से सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) और असीम रियाज (Asim Riaz) में झगड़ा हुआ है तब से यह मामला सोशल मीडिया में छाया हुआ है. यूजर्स सिद्धार्थ के समर्थन में आ गए और असीम के खिलाफ हो गए हैं. यहां तक की अब सोशल मीडिया पर लोग असीम को आतंकवादी कहकर ट्रोल कर रहे हैं. जिसके बाद इस बात की शिकायत अब साइबर सेल में की गई है.

हाल ही के एपिसोड में गुस्से में आकर असीम ने सिद्धार्थ को धक्का दे दिया था, बस तब से ही लोग असीम के खिलाफ हो गए हैं. ट्विटर यूजर्स असीम रियाज को ट्रोल कर रहे हैं. ट्रोलिंग ही नहीं अब तो असीम रियाज के धर्म और जम्मू कश्मीर का रहवासी होने पर कमेंट्स कर रहे हैं. इस बात को लेकर असीम के भाई इस मामले को लेकर साइबर सेल के पास जा पहुंचे हैं.

For people and fan clubs commenting on @imrealasim relegion and state and saying he is a terrorist. Last warning to you guys. Iv reported this to cyber police. Delete your tweets before u spend your life behind bars. #weloveasimriaz #spreadlovenothate — umar riaz (@realumarriaz) November 20, 2019

इस पूरे वाकये के बाद से और सोशल मीडिया पर आ रही प्रतिक्रियाओं से असीम का भाई उमर रियाज काफी आहत हैं और उन्होंने साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज कराई है. उमर ने ट्विटर पर भी असीम को नफरत करने वालों, उसके धर्म के खिलाफ बोलने वालों को चेतावनी दी है.

#sidfans #sidharthfanclub stop the hatefull tweets. This will go nowhere. Calm your horses and think before what you are writing for someone.Nobody heard the word guns in the show. Dont assume anything. #weloveasimriaz #WeSupportAsimRiaz — umar riaz (@realumarriaz) November 20, 2019

इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, 'वे लोगों और फैन्स क्लब्स जो असीम के घर्म और राज्य पर कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वह आतंकवादी है, उन्हें आखिरी चेतावनी. मैंने इसे साइबर पुलिस में रिपोर्ट कर दिया है. जेल के पीछे जाने से पहले अपने ट्वीट्स डिलीट कर दो.'

If this is true,Pls It's a request to all the fans and viewers of #bb13 Pls don't get family and religion into it.

Watch the show as a show, Pls don't get personal.

I cant even imagine what #AsimRaiz family must be going thru.#StayStrongAsimRiaz family. https://t.co/2f9iMJQYSZ — Karanvir Bohra (@KVBohra) November 21, 2019

वहीं इसके आगे उन्होंने लिखा, 'सिद्धार्थ के फैन और फैन क्लब्स, नफरत भरे ट्वीट्स बंद करो. इसके कुछ नहीं होगा. शांत रहो और किसी के लिए कुछ लिखने से पहले सोचा.'

बता दें कि एक्स कंटेस्टेंट करणवीर बोहरा भी सिद्धार्थ के फेवर में सामने आए थे. ट्विटर पर उन्होंने साफ तौर पार सिद्धार्थ का सपोर्ट किया था.

'बिग बॉस 13' की और खबरें पढ़ें