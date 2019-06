अलीगढ़ की बच्ची के लिए आगे आए बॉलीवुड स्टार्स, कर रहे आरोपी को फांसी की मांग!

नई दिल्ली: कई बार कुछ ऐसी खबरें सामने आती हैं जो पूरे देश को शर्मशार तो करती हैं साथ ही देश में बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा पर भी सवालिया निशान लगाती हैं. हाल ही में ऐसी ही एक खबर अलीगढ़ से आई. जहां ढाई साल की बच्ची की अलीगढ़ के टप्पल क्षेत्र में आने वाले बूढ़ा गांव में हत्या कर दी गई. इस निर्मम हत्या के बाद से देश के आम लोगों के साथ बॉलीवुड सितारों में भी जमकर आक्रोश है. कई सितारों सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जताते हुए आरोपी के लिए कड़ी सजा की मांग की है.

अलीगढ़ के गांव में घटी इस घटना के बाद से सनी लियोनी, अभिषेक बच्चन, अनुपम खेर के साथ कई बॉलीवुड सितारों ने अपना गुस्सा सोशल मीडिया पर शेयर किया है. पहले इस घटना में बच्ची के साथ रेप की बात भी कही जा रही थी लेकिन पुलिस का दावा है कि बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ है. लेकिन इसके बाद भी लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा. देखिए सितारों के रिएक्शन...

Im sorry Twinkle that you had to you live in a world where Humans no longer understand Humanity!!!! May God look over you for Eternity as you are an Angel !!!! #ImSorry — Sunny Leone (@SunnyLeone) June 6, 2019

इस ट्वीट में एक्ट्रेस सनी लियोनी का दर्द साफ झलक रहा है. उन्होंने लिखा, 'हमें मांफ कर दो ट्विंकल, हम ऐसी दुनिया में हैं जहां लोग मानवता को भुला चुके हैं. जो यह नहीं समझ सके कि तुम एक एंजल हो.'

वहीं अनुपम खेर ने तो इस मामले पर हाथ में एक तख्ती लेकर तस्वीर के साथ अपना गुस्सा जताया है. अनुपम के चेहरे से उनकी नाराजगी साफ नजर आ रही है. देखिए यह ट्वीट...

Angry, horrified, ashamed and deeply saddened beyond words at the barbaric rape of the three year old #TwinkleSharma. The rapist should be hanged in public. No other punishment is enough for this heinous crime. I demand #JusticeForTwinkleSharma . pic.twitter.com/7EwCTQxsUh — Anupam Kher (@AnupamPKher) June 6, 2019

अभिनेत्री सोनम कपूर ने इस घटना की निंदा करते हुए देर रात सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. सोनम ने लिखा, 'बेबी ट्विंकल को क्या हो गया है. हृदयविदारक और भयावह. मैं उनके और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करती हूं. मैं लोगों से इस घटना को एक स्वार्थी एजेंडे की तरह न लेने का आग्रह करती हूं. यह छोटी लड़कियों की मौत है, न कि अपनी नफरत फैलाने का समय.'

What has happened to baby twinkle is. Heartbreaking and horrific. I pray for her and her family. I also urge people to not make this into a selfish agenda. This is a little girls death, not a reason to spread your hate. — Sonam K Ahuja (@sonamakapoor) June 7, 2019

अभिषेक बच्चन ने लिखा है, '#TwinkleSharma के बारे में सुनकर बस नाराजगी और गुस्सा आ रहा है. कोई ऐसा काम करने की सोच भी कैसे सकता है?!?!? मैं स्पीचलैस हूं…'

Just so disgusted and angered hearing about #TwinkleSharma. How can somebody even think of doing such a thing?!?! Speechless…. — Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) June 6, 2019

इनके अलावा बॉलीवुड से आयुष्मान खुराना, अर्जुन कपूर और रितेश देशमुख जैसे सितारों ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है. कहना गलत नहीं होगा कि इस घटना ने एक बार फिर से पूरे देश को दहला दिया है.

