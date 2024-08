पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट ने रचा इतिहास, तो फैंस ने की आमिर खान से डिमांड, बोले- भाई अब तो बना ही लो 'दंगल 2'

भारतीय स्टार विनेश फोगाट ने मंगलवार को हुए मैच में इतिहास रच दिया. उन्होंने 50 किलोग्रा फ्रीस्टाइल इवेंट के फाइनल में एंट्री कर ली है. वह ऐसा ही खेली तो इस बार देश को गोल्ड जरूर मिलेगा. इसी के साथ विनेश फोगाट पहली भारतीय महिला रेसलर बन गई हैं जो ओलंपिक के फाइनल में पहुंची हैं. वहीं सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ उन्हें बधाई मिल रही है. लोगों ने तो आमिर खान से डिमांड भी कर डाली कि वह दंगल 2 बना दें.

विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल में क्यूबा की रेसलर युजनेइलिस गुजमैन को हराया. ये हार थी 5.0 से. अब इसी के साथ विनेश के पास पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का सुनहरा मौका भी है. इस मौके पर बॉलीवुड सेलेब्स से लेकर तमाम फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं जिन्होंने देश का नाम रौशन किया है. राजकुमार राव से लेकर आयुष्मान खुराना ने उन्हें शुभकामनाएं दी.

वहीं सोशल मीडिया यूजर्स विनेश फोगाट को लेकर कयास लगाने लगे हैं कि दंगल 2 तैयार है. फोगाट सिस्टर्स गीता और बबिता पर पहले आमिर खान की दंगल आई थी जो कि बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी. अब इसी परिवार की विनेश ने इतिहास रच दिया है. ऐसे में यूजर्स आमिर खान से मांग कर रहे हैं कि वह दंगल 2 लेकर आए.

आमिर खान से फैंस की दरख्वास्त

एक ने लिखा, नितेश तिवारी सर प्लीज दंगल 2 की स्क्रिप्ट तैयार कर लीजिए. विनेश फोगाट जल्द ही गोल्ड भी लाने वाली हैं. हम सभी को उनपर प्राउड है. वहीं, विनेश फोगाट अगर गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब होती हैं तो आमिर खान को दंगल 2 की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए.

English Commentary when #VineshPhogat won the Semi Final Match :

“ We have seen some courageous women at the Olympics, but this 29 year old from India tops them all, She fought the system, she was alone, she was down, she was broken, she got up, fought against the world and… pic.twitter.com/8IPQENDmZu

