राजीव गांधी की डेथ एनिवर्सरी पर बोलीं फराह खान, 'मेरे पापा की जान बचाई थी'

नई दिल्ली : बॉलीवुड वेटरन एक्टर संजय खान की बेटी फराह अली खान ने आज राजीव गांधी की जयंती पर ट्विटर पोस्ट करते हुए पूर्व पीएम को याद किया है. बता दें कि आज मंगलवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 28वीं पुण्यतिथि है. साल 1991 के आम चुनाव में श्रीपेरुंबुदूर में प्रचार अभियान के दौरान राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी. राजीव गांधी को याद करते हुए फराह खान ने लिखा कि वो बहुत ही प्रतिभाशाली प्रधानमंत्री थे और उन्होंने एक फायर एक्सीडेंट के समय उनकी जान बचाई थी.

फराह ने अपने ट्विटर पोस्ट लिखा कि परमात्मा ने हमसे एक कीमती जिंदगी को बहुत जल्दी छीन लिया. एक घातक अग्निकांड में मेरे पिता उनकी मदद की वजह से ही बच पाए थे, ये मैं हमेशा याद रखूंगी. राजीव गांधी ने समय रहते जो मदद की थी उससे ही मेरे पिता की जान बच पाई थी. इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं. फराह खान ने इस ट्वीट में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और संजय खान को टैग किया है.

Remembering our Dynamic PM Rajiv Gandhi today. A precious life taken too soon. Will always remember his help during my fathers fatal fire accident and how his timely intervention helped my father Sanjay Khan frm not dying. Thank you . @priyankagandhi @RahulGandhi @sanjaykhan01

