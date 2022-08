Gangs of Wasseypur एक्टर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज, कार चोरी का भी लगा आरोप

FIR Against Gangs of Wasseypur Actor: मनोरंजन जगत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. हाल ही में एक फिल्म प्रोड्यूसर ने ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ (Gangs of Wasseypur) के एक्टर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है.