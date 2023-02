Golden Globe और CCA के बाद RRR ने इस बड़े इंटरनेशनल अवार्ड फंक्शन में जीती चार ट्रॉफी, डायरेक्टर SS Rajamouli ने दी जबरदस्त स्पीच

Hollywood Critics Association Film Awards 2023 कुछ समय पहले ही अनाउंस किए गए हैं और भारत के लिए खुशखबरी है. बता दें कि साउथ के डायरेक्टर, एसएस राजमौली (SS Rajamouli) की फिल्म, जो 2022 में रिलीज हुई थी, आरआरआर (RRR) ने इस प्रतिष्ठित अवॉर्ड फंक्शन में एक या दो नहीं बल्कि चार अवॉर्ड्स जीते हैं. इन अवॉर्ड्स को रिसीव करने के लिए डायरेक्टर के साथ फिल्म के एक एक्टर, राम चरण (Ram Charan) भी मौजूद थे. बता दें कि इससे पहले आरआरआर गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड्स (Golden Globe Awards) में बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी में जीत चुकी है और क्रिटिक्स चॉइस अवॉर्ड्स (Critics Choice Awards) में भी फिल्म को बेस्ट सॉन्ग और बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड मिला. आइए जानते हैं कि इस लेटेस्ट इंटरनेशनल अवॉर्ड फंक्शन में आरआरआर ने किन कैटेगरीज में बाजी मारी है...

RRR ने इस बड़े इंटरनेशनल अवार्ड फंक्शन में जीती 4 ट्रॉफी

जैसा कि हमने आपको अभी बताया, लॉस एंजिल्स में कुछ समय पहले, हॉलिवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवॉर्ड्स (Hollywood Critics Association Film Awards) होस्ट किये गए जिसमें एसएस राजमौली (SS Rajamouli) और राम चरण (Ram Charan) भी मौजूद थे. इस अवॉर्ड फंक्शन में भारतीय फिल्म आरआरआर (RRR) को बेस्ट एक्शन फिल्म (Best Action Film), बेस्ट इंटरनेशनल फीचर (Best International Feature), बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग (Best Original Song) और बेस्ट स्टंट्स (Best Stunts) की ट्रॉफी मिली.

डायरेक्टर SS Rajamouli ने दी जबरदस्त स्पीच

बेस्ट एक्शन फिल्म की ट्रॉफी जब एसएस राजमौली रिसीव करने गए तो उन्होंने कहा- 'मुझे बैकस्टेज जाकर चेक करना पड़ेगा कि कहीं मेरे पर तो नहीं निकल आए हैं क्योंकि में खुशी से उड़ रहा हूं! आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, ये अवॉर्ड पाना हमारे लिए बहुत मायने रखता है और शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं...' बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म की अवॉर्ड स्पीच भी काफी वायरल हो रही है.

