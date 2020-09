Kangana Ranaut का बीएमसी पर आरोप: 'मेरे पड़ोसियों के घर तोड़ने की धमकी दी'

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने मंगलवार को आरोप लगाया कि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने उनके पड़ोसियों को नोटिस दिया है. अभिनेत्री का दावा है कि बीएमसी ने धमकी दी है कि अगर वे उनका समर्थन करेंगे, तो उनके घरों को भी नुकसान पहुंचाया जाएगा.

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने अपने सत्यापित अकांउट से ट्वीट करते हुए कहा, 'आज बीएमसी ने मेरे सभी पड़ोसियों को नोटिस जारी किया है. बीएमसी ने मुझे सामाजिक रूप से अलग-थलग किए जाने की धमकी दी है. मेरे पड़ोसियों से कहा गया है कि अगर उन्होंने मुझे अपना समर्थन दिया, तो उनके घर भी तोड़ दिए जाएंगे. मेरे पड़ोसियों ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोला है, कृपया उनके घरों को बख्श दें.'

Today @mybmc has served notices to all my neighbors, @mybmc had threatened them to socially isolate me, they were told if they supported me they would break their houses as well. My neighbors have not said anything against Maharashtra government please spare their houses

