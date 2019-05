कंगना की बहन रंगोली का फूटा कियारा आडवाणी पर गुस्सा, TWEET कर निकाली भड़ास

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल इन दिनों लगातार सेलेब्स को अपने तीखे प्रहार का शिकार बना रही हैं. रंगोली के निशाने में अब कियारा आडवाणी पर निशाना साधा है. दरअसल, कियारा आडवाणी पहली बार अपनी शीर्षक भूमिका वाली फिल्म 'इंदू की जवानी' में काम करेंगी. कियारा ने ट्वीट किया, "'इंदू की जवानी'. जिसमें में शीर्षक भूमिका निभा रही हूं. 'एमे एंटरटेनमेंट', निखिल आडवाणी, मोनिशा आडवाणी, मधु भोजवानी, निरंजन अय्यंगर, र्यान स्टीफन और अबीर सेनगुप्ता के साथ पहली बार करने के लिए बहुत उत्साहित हूं और 'इंदू' की भूमिका निभाना विशेष है. इसके लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है." कियारा इस फिल्म में काम करने के लिए बहुत उत्साहित हैं.

How can a film be called Indu ki Jawani? On one hand we talk about woman empowerment and on other hand we present them like toys ....(contd) https://t.co/vVdHY4XDCF — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) May 27, 2019

इस पर रंगोली ने ट्वीट करते हुए लिखा, "'इंदू की जवानी' नाम से फिल्म कैसे हो सकती है. एक तरफ हम महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं और दूसरी तरफ हम उन्हें खिलौनों की तरह पेश करते हैं. अगर सेंसर ने इसे मंजूरी दे दी, तो हमारे चेहरे पर एक तमाचा होगा और हमारे भविष्य की बच्चियों को हमेशा के लिए शर्म आएगी कि हम महिलाएं अपने लिए या उनके लिए खड़े नहीं हुए." उन्होंने आगे लिखा, 'सेक्सिस्ट बॉलीवुड इस तरह की सेक्सिस्ट फिल्में बनाने के बाद आप अपनी बेटियों को किस नजर से देखते हैं.'

(Contd) ...if censor approves this then its a slap on our faces and our future girl children will forever be ashamed of us that we women didn’t stand for ourselevs or them ... — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) May 27, 2019

Sexist bollywood how do you look your daughters in the eye after making such sexist films #shame — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) May 27, 2019

हालांकि अभी तक रंगोली के इस ट्वीट का न तो कियारा की तरफ से कोई रिएक्शन आया है और न ही बॉलीवुड के किसी सितारों ने इस पर कोई कमेंट किया है. वहीं, कियारा की वर्कफ्रंट की बात करें तो कियारा अभी करियर के निर्णायक मोड़ पर हैं. उनकी 'गुड न्यूज', 'कबीर सिंह', 'शेरशाह' और 'कंचना' की रीमेक भी रिलीज के लिए तैयार हैं. रोमांस से भरपूर फिल्म 'कबीर सिंह' में कियारा आडवाणी शाहिद कपूर के साथ नजर आएंगी. 21 जून को फिल्म 'कबीर सिंह' रिलीज होने वाली है. 'कबीर सिंह' के लेखक और निर्देशक संदीप वंगा हैं. फिल्म 'कबीर सिंह' तेलुगू फिल्म 'अर्जुन रेड्डी' की रीमेक है.

