करण जौहर की पार्टी के वायरल वीडियो में नशे में दिखे सेलेब्स, फैंस ने Twitter पर लगा दी क्लास

नई दिल्ली: बॉलीवुड सेलेब्स अपनी ग्लैमरस पार्टीज में खूब एंजॉय करते देखते जाते हैं लेकिन इनकी हाउस पार्टीज भी कम मजेदार नहीं होतीं. पिछले शनिवार करण जौहर के घर हुई ऐसी ही एक हाउस पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में इंडस्ट्री के सारे ही यंग एक्टर्स नजर आ रहे हैं. दीपिका पादुकोण से लेकर विक्की कौशल तक सभी नशे में धुत दिख रहे हैं. करण ने खुद इस पार्टी का वीडियो अपने सोशल मीडिया अकांउट पर शेयर किया था और अब फैंस ने सेलेब्स को ट्रोल करना शुरू कर दिया है.

विक्की कौशल की फोटो शेयर करते हुए लोगों ने कहा कि लगता है कि वो ड्रग्स लेकर बैठे हैं और जल्द ही संजू 2 की शूटिंग शुरू करने वाले हैं.

VIDEO: करण जौहर की पार्टी में अर्जुन-मलाइका का जलवा, दीपिका-रणबीर भी आए नजर

Shame on @TLLLFoundation and @deepikapadukone who participates in drug parties and we spit on u #shame ..Maliaka, varun or uska bhai, zoya akhtar sab nasha krte hua dikhe video me....aur Iska kartadharta he @karanjohar ( we r very embarrassed that u r Indian who's mind is western)

वहीं कमाल आर खान ने अपने केआरकेबॉक्सऑफिस नाम के ट्विटर अकाउंट पर इसी पार्टी के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि बॉलीवुड टॉप सुपरस्टार्स करण जौहर की पार्टी में. सभी नशे में. हम ये नहीं बता सकते की सबने दारू पी थी या कोई और ही नशा किया था. लेकिन सभी अपनी नाक साफ कर रहे थे.

Bollywood’s top super stars like #RanbirKapoor #ShahidKapoor #Deepika #Varun #VickyKaushal etc. in #KaranJohar’s party. All are drunk. We can’t confirm whether they used alcohol or something else. But everyone is cleaning his nose. pic.twitter.com/BkcQTPGg3c

— KRKBOXOFFICE (@KRKBoxOffice) July 30, 2019