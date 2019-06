Video: एक्ट्रेस के कमरे में सुबह-सुबह घुस आया बंदर, नाश्ता करने के बाद ऐसे मचाया दंगा

नई दिल्ली: मेहमान जब बिन बुलाए घर आ जाएं तो कई बार मामला थोड़ा बिगड़ सा जाता है और मुसीबत तब हो जाती है जब गेस्ट को जानते भी न हों. ऐसा ही कुछ हुआ एक्ट्रेस अभिनेत्री सौंदर्या शर्मा के साथ जब अचानक उनके कमरे में एक बंदर ने एंट्री मार दी. सौंदर्या की डर की वजह से बस चीख ही पाईं लेकिन बंदर ने तो आराम से सुबह का नाश्ता किया, उसके बाद दंगा मचाया और थककर नींद भी पुरी करने के बाद ही गया.

सौंंदर्या ने खुद इस वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा है कि ठग लाइफ... ये सुबह-सुबह मेरे कमरे में घुस गया और सुबह का नाश्ता किए बगैर जाने से इनकार कर दिया. अपना नाश्ता खत्म करने के बाद मेरे बिस्तर पर उसने आराम फरमाया और सोया, जबकि मैं उस वक्त चिल्ला रही थी और रिकॉर्डिग करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था.

हिना खान बोलीं- 'ऑस्कर जीतूंगी एक दिन', सोशल मीडिया पर लोग उड़ाने लगे मजाक

#Thuglife .... He entered my room early morning nd refused to leave after his breakfast..rested & slept on my bed after his breakfast while all I was doin is screaming Nd recording as I had no Odr way out!! बताईएगा.... pic.twitter.com/2X5pScVc3I

— Soundarya Sharma (@soundarya_20) June 6, 2019