प्रियंका चोपड़ा ने इवेंट में पहनी जालीदार स्कर्ट, कैमरे के लाइट में झलक पड़ा अंडरगार्मेंट

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) ना सिर्फ अपनी एक्टिंग बल्कि अपने ड्रेसिंग सेंस के लिए भी जानी जाती हैं. लेकिन प्रियंका अक्सर ऊप्स मोमेंट की भी शिकार हो जाती हैं. एक बार तो वो ऐसे कपड़े पहन कर इवेंट में पहुंच गई कि जिसने भी देखा वो दंग ही रह गया.

प्रियंका का ड्रेसिंग सेंस

बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक नाम कमाने वाली अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) जितनी स्टाइलिश अपनी फिल्मों में नजर आती हैं उतनी ही स्टाइलिश वो असल जिंदगी में भी हैं. लेकिन कभी-कभार ज्यादा स्टाइलिश बनने के चक्कर में वो Oops मोमेंट (Priyanka Chopra Oops Moment) की शिकार हो जाती हैं.

कैमरे में कैद हुआ ऊप्स मोमेंट

साल 2014 में प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) का अंग्रेजी गाना ‘आई कांट मेक यू लव मी’ (I Cant Make You Love Me) रिलीज हुआ था, इस गाने को प्रमोट करने के लिए एक्ट्रेस मुंबई पहुंची हुईं थीं. इसी दौरान एक्ट्रेस ने ऐसी स्कर्ट पहनी थी कि वो उप्स मोमेंट की शिकार हो गईं और शायद उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं हुआ था कि कैमरे में आखिर क्या कैद हुआ.

प्रियंका ने पहनी जालीदार स्कर्ट

सॉन्ग के रिलीज के मौके पर उनकी मां, भाई, रिश्तेदार, दोस्त और परिचित मौजूद थे, प्रियंका (Priyanka Chopra) ने गानों का लाइव परफॉरमेंस भी दिया. लेकिन सबका ध्यान प्रियंका के गानों से ज्याद उनकी ड्रेस पर था, असल में इस मौके पर पूर्व विश्व सुंदरी ने सफेद टॉप के साथ काले रंग का लगभग पारदर्शी जालीदार स्कर्ट पहनी हुई थी, जिसमें से सब कुछ दिखाई दे रहा था, यूं तो प्रियंका (Priyanka Chopra) के परफॉरमेंस की सबने तारीफ की लेकिन दबी जुबान में उनके ड्रेस के चुनाव पर भी टीका-टिप्पणी करने वाले भी कम नहीं थे.

प्रियंका बनीं मां

अभी हाल ही में खबर उड़ी थी कि प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) जल्द ही निक जोनस (Nick Jonas) से तलाक लेंगी क्योंकि उन्होंने इंस्टाग्राम से अपने नाम के आगे से जोनस हटा लिया था, लेकिन बाद में प्रियंका ने इंस्टाग्राम पर अपनी और निक जोनस की एक रोमांटिक तस्वीर शेयर कर तलाक की खबरें फैलाने वालों को करारा जवाब दिया. प्रियंका चोपड़ा हाल ही में मां बनी हैं, उनके घर में एक नन्हीं सी बच्ची का जन्म हुआ है.

