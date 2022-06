Ranbir Kapoor-Alia Bhatt के बच्चे की मासी बनने पर ये एक्ट्रेस हुई बुरी तरह ट्रोल, लोग बोले- 'मान ना मान मैं तेरी मेहमान'

Rakhi Sawant Gets Trolled For call Herself Masi: रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) ने हाल ही में अनाउंसमेंट की है कि वो जल्द ही माता-पिता बनने वाले हैं. आलिया ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर कर फैंस को ये खुशखबरी दी थी. तभी से फिल्म इंडस्ट्री के लोग कपल को बधाई दे रहे हैं. अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma), प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra), करण जौहर (Karan Johar), सोनू सूद (Sonu Sood), फरहान अख्तर (Farhan Akhtar), अनिल कपूर (Anil Kapoor), सोनी राजदान, महेश भट्ट, रिद्धिमा कपूर और नीतू कपूर के साथ-साथ कई लोगों ने आलिया और रणबीर पर प्यार बरसाया है. ऐसे में ड्रामा क्वीन राखी सावंत (Rakhi Sawant) ने भी उन्हें विश किया लेकिन अब उन्हें इसी वजह से सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है.

इस वजह से राखी हो गईं ट्रोल

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें राखी सावंत ने आलिया और रणबीर को बधाई दी. वायरल वीडियो में, राखी ने खुद को दोनों के अजन्मे बच्चे की 'मासी' बताया. वीडियो में, राखी कह रही हैं कि 'आज मैं इतनी खुश हूं. बधाई हो आज मैं मासी बन गई. आलिया मैं बहुत खुश हूं, नीतू जी आप दादी बनने वाली है'. हालांकि, अपने इसी वीडियो की वजह से राखी सावंत ट्रोल हो रही हैं. कई नेटिजन्स ने राखी का खुद को आलिया और रणबीर से जोड़ने को लेकर मजाक बनाया है. एक यूजर ने लिखा-'बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना'. वहीं एक और ने लिखा- 'मान ना मान मैं तेरी महमान'. इसके अलावा एक ने कमेंट में लिखा- 'मासी को शादी में नहीं बुलाया?'

रणबीर बनवाएंगे टैटू

ईटाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जल्द ही होने वाले पापा रणबीर कपूर अपने बच्चे के नाम का टैटू बनवाने की प्लॉनिंग कर रहे हैं. एक्टर ने एक पुराने इंटरव्यू में कहा था, 'मैं 8 नंबर का टैटू बनवा सकता हूं या मेरे बच्चों के नाम का. इस बीच, कंडोम ब्रांड, ड्यूरेक्स ने कपल को सबसे मजेदार तरीके से बधाई दी. उन्होंने पोस्ट को शेयर करते हुए कैप्शन दिया, 'महफिल में तेरी, हम तो स्पष्ट रूप से नहीं. बधाई.' खैर, बात करें दोनों की आने वाली मूवी 'ब्रह्मास्त्र' की तो रणबीर और आलिया अयान मुखर्जी की इस फिल्म में साथ नजर आएंगे. फिल्म 9 सितंबर, 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

