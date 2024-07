सुनील शेट्टी के बेटे अहान के महंगे खर्चों की वजह से डिब्बाबंद हो रही 'सनकी'? साजिद नाडियाडवाला ने बताई सच्चाई

Ahan Shetty Sanki: साजिद नाडियाडवाला के प्रोडक्शन हाउस नाडियाडवाला ग्रैंडसन ने उन रिपोर्ट्स पर रिएक्शन दिया है, जिनमें दावा किया गया कि निर्माता अहान शेट्टी के महंगे खर्चों की वजह से 'सनकी' को डिब्बाबंद कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर इन अफवाहों पर अपना रिएक्शन देते हुए प्रोडक्शन हाउस ने कहा है कि ये अफवाहें सच नहीं हैं और फिल्म की शूटिंग अगले महीने होने वाली है.

साजिद नाडियाडवाला (Sajid Nadiadwala) के प्रोडक्शन हाउस के एक्स अकाउंट (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट में उन्होंने एक न्यूज का स्क्रीनशॉट लगाया. इसके बाद उन्होंने सफाई देते हुए लिखा, ''हम 18 अगस्त से 'सनकी' शुरू कर रहे हैं. हम सभी मीडिया हाउस से अनुरोध करते हैं कि वे ऐसी अफवाहों से बचें और खबर छापने से पहले हमारे साथ क्लैरिफाई करें!''

We are starting #Sanki on 18th August.

We request all media houses to avoid such rumours and clarify the news with us before printing! https://t.co/4ocvbw55Yc

— Nadiadwala Grandson (@NGEMovies) July 16, 2024