Sushant Singh Rajput सुसाइड केस: Salman Khan ने तोड़ी चुप्पी, वायरल हुआ TWEET

नई दिल्ली: बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) ने 14 जून को मुंबई में अपने घर पर आत्महत्या कर ली थी. सुशांत ने आत्महत्या क्यों की इसकी वजह का अभी खुलासा नहीं हो पाया है. खबरों की मानें तो सुशांत सिंह पिछले 6 महीने से डिप्रेशन में थे. वहीं, सुशांत के निधन के बाद से ही बॉलीवुड में वंशवाद को लेकर बहस एक बार फिर से छिड़ गई है. कुछ दिग्गज बॉलीवुड का पर्दाफाश करते नजर आ रहे हैं, जिसमें एक्ट्रेस कंगना रनौत, एक्टर साहिल खान और डायरेक्टर अभिनव कश्यप का नाम मुख्य रूप से शामिल है.

इस मामले में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को घेरा जा रहा है. वहीं, अब ट्विटर पर एक पक्ष पूरी तरह से सलमान के सपोर्ट में उतर आया है, जिसमें से कुछ बॉलीवुड के सितारे भी हैं. वहीं, इस मामले में पहली बार सलमान खान का बयान सामने आया है. सलमान खान ने एक ट्वीट करते हुए लिखा है, 'मैं अपने सभी फैंस से निवेदन करता हूं कि वे सुशांत के फैंस के साथ खड़े रहें और गलत भाषा का उपयोग न करें. भावनाओं को समझने की कोशिश करें. इस मुश्किल समय में सुशांत के परिवार का सहारा बने. किसी अपने का चले जाना, बहुत दुख देने वाला होता है.'

A request to all my fans to stand with sushant's fans n not to go by the language n the curses used but to go with the emotion behind it. Pls support n stand by his family n fans as the loss of a loved one is extremely painful.

