आइए फांसी पर लटक जाते हैं... कोर्ट से निकलते ही बृजभूषण सिंह ने ऐसा क्यों कह दिया

Brijbhushan Sharan Singh: बीजेपी नेता और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए. वे महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश हुए थे. इस दौरान उनसे सवाल जवाब भी किए गए. इसी बीच जब वे कोर्ट से बाहर निकले तो अपने ही अंदाज में मीडिया के सवालों का जवाब देते नजर आए. उन्होंने पहले कहा था कि आरोप साबित हुए तो फांसी पर लटक जाऊंगा. इसको लेकर मीडिया ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि शाम को आइए फिर, फांसी पर लटक जाते हैं.

असल में बृजभूषण शरण सिंह ने मीडिया के फांसी से जुड़े हुए सवाल पर यह जवाब दिया. फिर उन्होंने कहा कि मजाक चल रहा है क्या. हालांकि इस दौरान उन्होंने अन्य सवालों के भी जवाब दिए हैं. बृजभूषण ने आगे कहा कि अभी मेरे ऊपर चार्ज फ्रेम हुआ है, पुलिस ने मेरे ऊपर चार्ज फ्रेम किया है. अब कोर्ट में उन्हें साबित करना है.

आरोपों पर बृजभूषण शरण सिंह ने यह जरूर कहा कि कोर्ट ने उन्हें मामले में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की जानकारी दी है. लेकिन मेरे पास अपनी बेगुनाही के पूरे सबूत हैं. उन्होंने का कि दिल्ली पुलिस को ये साबित करना है कि मैंने गुनाह किया है लेकिन मैंने कोई गुनाह नहीं किया है और यही बात मैंने कोर्ट में कही है.

इससे कोर्ट की तरफ से उनके खिलाफ तय किए आरोप पढ़कर उन्हें सुनाए गए. इसके बाद कोर्ट ने बृजभूषण से पूछा कि आप अपने ऊपर लगाए गए आरोप स्वीकार करते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं क्योंकि उन्होंने कोई गलती नहीं की है. बता दें कि अदालत ने बृज भूषण सिंह के खिलाफ सात धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं. कोर्ट ने उनकी दलीलों को खारिज कर दिया. कोर्ट के आदेश के बाद बृज भूषण सिंह ट्रायल का सामना करेंगे.

#WATCH | When asked about his earlier remark, Brij Bhushan Sharan Singh says, "Shaam ko aa jaaiye, latak jaate hain. Are you joking? I had said that the day the allegations are proved...As of now, charges have been framed against me. They now have to prove it in court and tell… https://t.co/aVUgIYDDF1 pic.twitter.com/sIXP7SFzyo

— ANI (@ANI) May 21, 2024