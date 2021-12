संजय दत्त की बेटी ने पार की बोल्डनेस की सारी हदें, मोनोकिनी में बिखेरा हुस्न का जलवा

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त (Sanjay Dutt) की बेटी त्रिशाला दत्त (Trishala Dutt) पॉपुलैरिटी के मामले में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं. वह सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी तस्वीरों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. इन दिनों त्रिशाला (Trishala Dutt) की एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें वह हद से ज्यादा हॉट और बोल्ड नजर आ रही हैं. तस्वीर में बोल्डनेस देख बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के भी पसीने छूट जाएंगे.

मोनोकिनी में बिखेरा हुस्न का जलवा

त्रिशाला (Trishala Dutt) ने इस फोटो को इंस्टा स्टोरी पर शेयर किया है. फोटो में देखा जा सकता है कि त्रिशाला ब्लैक मोनोकिनी पहनी हुई नजर आ रही हैं. वह मिरर के सामने अपनी बोल्ड सेल्फी क्लिक कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्टाइलिश हैट पहन रखी है. उनकी यह फोटो सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैल रही हैं. फैंस उनकी इस फोटो पर जमकर लाइक और शेयर कर रहे हैं.

त्रिशाला कब करेंगी शादी?

त्रिशाला (Trishala Dutt) ने कुछ समय पहले अपने इंस्टाग्राम पर Ask Me Anything सेशन किया था जिसमें उन्होंने शादी और बॉलीवुड डेब्यू से जुड़े सवालों को जवाब दिया था. त्रिशाला (Trishala Dutt) से जब पूछा गया कि क्या वह शादी करने का मन बना रही हैं? इस पर त्रिशाला ने बताया कि इस उम्र में डेटिंग डिजास्टर होता है. हालांकि त्रिशाला ने ये भी बताया कि उन्हें एक जेंटलमैन की तलाश हैं, जो उन्हें सम्मान दें, प्यार दें और उनको एप्रीशिएट करें. जिस दिन ऐसा शख्स मिल जाएगा वह शादी कर लेंगी.

इस फिल्म में नजर आएंगे संजय दत्त

इसी बीच जब एक फैन ने त्रिशाला (Trishala Dutt) को उनके बॉलीवुड डेब्यू को लेकर सवाल किया तो उनका जवाब बड़ा सिपल सा 'नो' था. उन्होंने साथ में लिखा, 'मैं अपनी पहचान बनाने में बिजी हूं'. संजय दत्त (Sanjay Dutt) के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह कई फिल्मों में नजर आने वाले हैं जो एक के बाद एक सिनेमाघरों में रिलीज होंगी. इन दिनों संजय फिल्म 'केजीएफ चैप्टर 2' को लेकर चर्चा में है, जिसमें वह विलेन के किरदार में नजर आएंगे.

इसे भी पढ़ें: Bharti Singh ने प्रेग्नेंसी के पहले किया था वेट लॉस, 1 तरीके से किया 15 किलो कम

एंटरटेनमेंट की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए यहां क्लिक कर Zee News के Entertainment Facebook Page को लाइक करें