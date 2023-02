Nysa Devgan: उफ्फ! छोटी-सी ड्रेस पहन Ajay Devgn की लाडली निकलीं पार्टी करने, लुक देख लोगों को आए चक्कर, बोले- मेकअप निकाला तो...

Nysa Devgn Bold Video: बॉलीवुड स्टार्स अजय देवगन (Ajay Devgn) और काजोल (Kajol Daughter) की लाडली इंटरनेट पर खूब छाई रहती हैं. नीसा देवगन (Nysa Devgan) अपने बोल्ड कपड़ों, सेक्सी अदाओं और पार्टीयों को लेकर इंटरनेट पर सुर्खियां बटोर रही हैं. यह स्टार किड फिर एक बार बोल्ड ड्रेस पहन देर रात पार्टी करने निकल पड़ी थीं. नीसा देवगन (Nysa Devgn Bold Video) अपने नए लुक को लेकर भी सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं. नीसा (Nysa devgan Instagram) के मेकअप से लेकर उनके लुक्स पर नेटीजन्स जमकर कमेंटबाजी कर रहे हैं.

देर रात फिर पार्टी करने पहुंची Nysa Devgn!

नीसा देवगन (Nysa Devgan New Video) के नई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.वीडियो में अजय देवगन (Ajay Devgn Daughter ) की लाडली गाड़ी से उतरते ही सबसे पहले अपनी ड्रेस ठीक करती हैं. नीसा देवगन (Nysa Devgan New Look) ने पीच कलर की छोटी-सी ड्रेस में बेहद कमाल लग रही हैं. नीसा का यह वीडियो वूंम्पला के इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट किया गया है.

नीसा (Nysa Devgan Bold Dress) की ड्रेस एक तरफ से ऑफ शॉल्डर है तो दूसरी तरफ एक बड़ा-सा फूल वाला पैटर्न उनकी ड्रेस को ग्लैमरस कर रहा है. नीसा देवगन लेटेस्ट वीडियो में एक बार फिर अपने लुक को ट्रोल होने लगी हैं.

मेकअप को लेकर लोगों ने किए कमेंट!

अजय देवगन और काजोल (Ajay Devgn and Kajol Daughter) की बेटी नीसा देवगन अपने बोल्ड लुक के साथ-साथ मेकअप को लेकर भी ट्रोल होने लगी हैं. एक इंटरनेट यूजर ने नीसा देवगन के वीडियो पर लिखा- 'अगर इसने मेकअप निकाला तो बस सब यहां-वहां भागेंगे.' वहीं दूसरे ने लिखा- 'सॉरी मेकअप ऑन प्वाइंट नहीं है. केक की तरह दिख रहा है.'बता दें, नीसा देवगन अपने क्लोज फ्रेंड ऑरी के साथ अक्सर दिखाई देती हैं. सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा है कि नीसा देवगन औऱ ऑरी रिलेशनशिप में हैं.

