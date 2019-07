'एंटी नेशनल' वाले बयान पर ट्रोल करने वालों पर बरसीं शबाना आजमी, बोलीं- 'इतना हंगामा?'

नई दिल्ली: तीन दिन पहले अपने एक बयान को लेकर बेबाक बोलने के लिए मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस शबाना आजमी लगातार ट्रोल हो रही हैं, जिसके बाद अब बड़े ही कड़क लहजे में ट्रोल करने वालों को करारा जवाब दिया है. शबाना ने अब सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर उन लोगों को जवाब दिया है जो उनके बयान को लेकर उन्हें लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं.

अपने इन ट्वीट्स में शबाना ने दो पुराने किस्सों को कोड करते हुए अपनी बात कही है. याद दिला दें कि शबाना ने हाल ही में शनिवार 6 जुलाई को अपने एक बयान में कहा था कि अगर कोई सरकार की आलोचना करता है तो उसे राष्ट्रविरोधी घोषित कर दिया जाता है. शबाना ने इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान यह बात कही थी. लेकिन अब शबाना भी इन ट्रोलर्स से निपटने के मूड में नजर आ रही हैं इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी जवाबी जंग छेड़ दी है.

So much uproar over my 1 remark?Didnt realise I was so important in d eyes of d right wing Muslim fundos also passed fatwa against me 4shaving my head for @IamDeepaMehta film ‘Water’2which @Javedakhtarjadu response on record was SHUT UP.All fundos r mirror images of each other

शबाना ने अपने ट्विटर पर लिखा है, "मेरे एक बयान को लेकर इतना हंगामा? मुझे नहीं पता था कि मैं दक्षिणपंथियों की नजरों में इतना महत्व रखती हूं. दीपा मेहता की फिल्म 'वॉटर' के लिए मेरा सिर मुंडवाने पर मेरे खिलाफ मुस्लिम चरमपंथियों ने फतवा जारी किया था जिस पर जावेद अख्तर का जवाब था चुप रहो."

Id like to remind pple that my father @AzmiKaifi RETURNED his Padmashri when Congress was at the Centre in protest against a UP minister who had said that those asking for Urdu to get 2nd language status shud b paraded on a donkey with their faces blackened.

— Azmi Shabana (@AzmiShabana) July 9, 2019