SRK Dunki Film: शाहरुख खान के लिए बेहद खास है ये नई फिल्म, वीडियो के साथ किया ऐलान

Shah Rukh Khan New Movie Dunki: बॉलीवुड के 'बादशाह' शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) इन दिनों अपकमिंग फिल्म 'पठान' को लेकर को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म से वह चार साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. इस बीच उन्होंने अपनी एक और नई फिल्म का ऐलान कर दिया है. इस मूवी के लिए उन्होंने डायरेक्टर राजकुमार हिरानी (Rajkumar Hirani) से हाथ मिलाया है. शाहरुख ने फैंस को ये जानकारी सोशल मीडिया पर दी है.

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) ने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा, डियर राजकुमार हिरानी सर, आप तो मेरे सांता क्लॉज निकले. आप शुरू करो मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा. बल्कि मैं तो सेट पर ही रहने लगूंगा. आपके साथ काम करने को लेकर बहुत एक्साइटेड हूं. आप सभी के लिए 22 दिसंबर 2023 को 'डंकी' (Dunki) लेकर आ रहा हूं.

Dear @RajkumarHirani sir, Aap toh Mere Santa Claus nikle. Aap shuru karo main time pe pahunch jaunga. actually main toh set par hi rehne lagunga. Feeling humbled & excited to finally work with you.Bringing to you all #Dunki in cinemas on 22nd December 2023https://t.co/KIqj8LfJEg

