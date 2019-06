अलीगढ़ मर्डर पर ट्वीट करके सोनम कपूर हुईं TROLL, लोग बोले- 'तुम्हें शर्म आनी चाहिए'

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ढाई साल की मासूम बच्ची हत्या के बाद से पूरे देश में लोगों में गुस्सा है. इस खबर के सामने आते ही बॉलीवुड सेलेब्स ने भी बच्ची के लिए न्याय की मांग की है. वहीं एक्ट्रेस सोनम कपूर ने भी इस बच्ची की हत्या के बारे में ट्वीट करते हुए लिखा कि बच्ची की मौत को एजेंडा नहीं बनाना चाहिए. सोनम के ट्वीट के बाद से ही सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है. लोगों का कहना है कि जब तुमने कठुआ केस को एजेंडा बनाया था तब कहां था तुम्हारा सारा ज्ञान.

सोनम कपूर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं बेबी ... की खबर से बहुत दुखी हूं. मैं उसकी फैमिली और उसके लिए दुआ करुंगी. मैं लोगों से निवेदन करती हूं कि इसे अपना पर्सनल एजेंडा न बनाएं. ये एक छोटी बच्ची की हत्या का मामला है और इसे नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल न करें.

अलीगढ़ की बच्ची के लिए आगे आए बॉलीवुड स्टार्स, कर रहे आरोपी को फांसी की मांग!

एक्ट्रेस के कमेंट करते ही लोगों ने सोनम को जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया है. एक यूजर का कहना है कि हिंदू होने पर शर्म आ रही थी? अब मुस्लिम होने पर शर्म नहीं आ रही? इसलिए बोल रहीं है कि बात को दबा दो.

वहीं एक यूजर ने कहा कि जब आसिफा के मामले में आप उसे एजेंडा बनाकर इस्तेमाल कर रही थीं तब अगर आप ऐसा नहीं करती तो आज आपकी ये बात बिलकुल जायज लगती.

Your placards at the time of #Asifa only exposed a very

‘selfish agenda & a reason to spread hate’…

If you had shown the same restraint then your advice today might sound more credible. #TwinkleSharma

— Nandini (@_NAN_DINI) June 7, 2019