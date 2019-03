नई दिल्ली : साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण की फिल्में लोगों को खूब पसंद हैं. पवन कल्‍याण के जन सेना पार्टी के मुखिया भी हैं. पवन इन दिनों अपनी फिल्म या फिर पार्टी को लेकर चर्चा में नहीं हैं. पवन सिनेमा हॉल के अंदर राष्ट्रगान बजाने की अनिवार्यता को लेकर एक विवादित बयान देकर ट्रोल हो रहे हैं. पवन ने अपने बयान में कहा है कि उन्हें राष्ट्रगान के लिए सिनेमा हॉल में खड़ा होना बिल्कुल पसंद नहीं है. उनका इतना कहना था कि ट्विटर पर उन्हें ट्रोल किया जाने लगा है. यूजर्स ने उनकी देशभक्ति पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं.

ANI की खबर के मुताबिक पवन का मानना है कि सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजाना क्या वहां अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए है. इसी मुद्दे पर आगे बोलते हुए पवन ने कहा कि लोग वहां जाकर फूल फेंक देते हैं. उन्‍होंने कहा कि राजनीतिक दलों की बैठकों से पहले राष्ट्रगान क्यों नहीं बजता. सुप्रीम कोर्ट में भी इसे बजाना चाहिए.

Pawan Kalyan, Jana Sena chief: Playing of national anthem (in cinema theatres)... is it to showcase your patriotism in cinema theatres? You go there to throw flowers and if you listen national anthem at that time.... how will be your feeling? (08.03.2019) (1/2) pic.twitter.com/sNIMw4ybQz

— ANI (@ANI) March 11, 2019