सुपुर्द-ए-खाक हुए 'वाह ताज' कहने वाले तबला वादक जाकिर हुसैन, सैन फ्रांसिस्को से अंतिम संस्कार का सामने आया VIDEO

Zakir Hussain Funeral: ताज महल चाय को 'वाह ताज' बनाने वाले मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन का 15 दिसंबर को इंतकाल हो गया था. निधन के 5वें दिन हुसैन साहब को सैन फ्रांसिस्को में सुपुर्द-ए-खाक किया गया. सोशल मीडिया पर तबला वादक के अंतिम संस्कार का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें बड़ी संख्या में तबला वादक के प्रशंसक पहुंचे और बाजे के साथ तबला के जादूगर को नम आंखों से विदाई दी.

इस बीमारी से जूझ रहे थे जाकिर

जाकिर हुसैन का निधन सैन फ्रांसिस्को के अस्पताल में हुआ. ये लंग्स की बीमारी इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस से ग्रसित थे. न्यूज एजेंसी पीटीआई ने एक्स पर वीडियो शेयर किया है जिसे लोग बार-बार प्ले करके देख रहे हैं.

VIDEO | Tabla maestro Zakir Hussain was laid to rest in San Francisco. Drummer Anandan Sivamani attended the funeral in the US city.

Hussain, one of the world's most accomplished percussionists, died at a San Francisco hospital on Monday due to complications arising from… pic.twitter.com/N0sB6fW8R0

— Press Trust of India (@PTI_News) December 20, 2024