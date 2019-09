'द स्काई इज पिंक' का ट्रेलर रिलीज होते सोशल मीडिया पर छाईं जायरा वसीम! जानिए वजह...

नई दिल्ली: दंगल गर्ल के नाम से मशहूर एक्ट्रेस जायरा वसीम (Zaira Wasim) ने बीते दिनों अपने एक्टिंग करियर को छोड़ने का फैसला सोशल मीडिया पर सुनाकर हडकंप मचा दिया था लेकिन अब उनकी अंतिम फिल्म 'द स्काई इज पिंक (The Sky is Pink)' का ट्रेलर रिलीज होते ही एक बार फिर से जायरा वसीम (Zaira Wasim) सोशल मीडिया पर छा चुकी हैं. जहां कुछ लोग जायरा वसीम (Zaira Wasim) की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ ने उनके ऐलान को लेकर उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है.

जायरा वसीम (Zaira Wasim) को लेकर अब पूरे सोशल मीडिया को दो भागों में बंटा हुआ देखा जा सकता है. कुछ लोग तो ट्रेलर में नजर आ रही जायरा वसीम (Zaira Wasim) की एक्टिंग के मुरीद हुए जा रहे हैं तो कुछ को उनका फिल्मी दुनिया छोड़ने का ऐलान एक पब्लिसिटी स्टंट लग रहा है. देखिए क्या कह रहे हैं जायरा के बारे में सोशल मीडिया यूजर्स...

Here #ZairaWasim is on tour promoting her next film. Last I heard she left Bollywood because her faith doesn't allow. WTF pic.twitter.com/5DYBHiiA5b

#ZairaWasim is the same actress who created a drama of leaving bollywood saying "It has disturbed my relationship with Allah!" What an opportunist! Cheap attention seeking stunt, hogging the limelight. https://t.co/GkMI8FJd9v

Height of double standrads. You had preferred your religion. We will prefer to boycott this movie. #ZairaWasim #TheSkyIsPink #PriyankaChopra @FarOutAkhtar

I thought #ZairaWasim left bollywood because she got an awakening for her faith. Then whats she doing on the trailer poster of an upcoming film?

So, have we entered into religious publicity stunts era for film promotion?

— Anuradha Khaitan (@khaitananu) September 10, 2019